زمان اعلام نتایج اولیه و نهایی در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در حاشیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در حوزه امتحانی دانشگاه الزهرا (س) گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در همه گروه‌های آموزشی در سراسر کشور با بیش از ۶۵۱ هزار نفر در حال برگزاری است.

وی درباره زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ گفت: نتایج اولیه اواخر مرداد ماه اعلام خواهد شد و بعد از یه هفته فرصت انتخاب رشته انجام خواهد شد. نتایج نهایی آزمون کارشناسی نیمه اول مهرماه ۱۴۰۵ اعلام می شود.

محمدی اظهار کرد: پیش بینی می کنیم بتوانیم در زمان مقرر نتایج را اعلام کنیم تا کلاس های کارشناسی ارشد در نیمسال اول تشکیل شوند.

وی گفت: تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر شرکت کننده داریم که ۵۴ درصد خانم و ۴۶ درصد آقایان هستند. آزمون کارشناسی ارشد در ۱۶۵ شهرستان حدود ۳۰۰ حوزه اصلی و حدود ۹۰۰ حوزه فرعی برگزار می شود.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: تمام هماهنگی های لازم با وزارت کشور و نهادهای امنیتی صورت گرفته است و در خصوص استان‌های جنوبی هم ما با تمامی استانداران دیروز شخصاً صحبت کردم. همچنین با رؤسای دانشگاه‌های متولی آزمون در این استان ها صحبت شد و همه تمهیدات لازم انجام شده است.