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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

حل مشکل افت فشارآب در برخی مناطق یزد

حل مشکل افت فشارآب در برخی مناطق یزد

یزد - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: مشکل افت فشارآب در برخی مناطق یزد با اتصال شبکه آن مناطق به رینگ شهری برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار گفت: مشکل افت فشارآب در برخی مناطق یزد با اتصال شبکه آن مناطق به رینگ شهری برطرف شده است و این اتفاق به همت جهادی آب و فاضلاب استان رقم خورده است و با این کار مشکل چندین ساله این مناطق برطرف شده است.

علمدار افزود: از جمله می‌توان به مناطق حسن آباد و اکریمه اشاره کرد که با احداث دو ایستگاه پمپاژ و صرف هزینه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی مشکل افت فشار در این مناطق بعد از سی سال برطرف شده است.

وی ادامه داد: در مناطقی همچون شهرک رزمندگان، بلوار آیت الله خامنه‌ای و قاسم آباد نیز با اتصال به رینگ شهری مشکل افت فشار از هفته گذشته برطرف شده است.

کد مطلب 6879031

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