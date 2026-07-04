حل مشکل افت فشارآب در برخی مناطق یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار گفت: مشکل افت فشارآب در برخی مناطق یزد با اتصال شبکه آن مناطق به رینگ شهری برطرف شده است و این اتفاق به همت جهادی آب و فاضلاب استان رقم خورده است و با این کار مشکل چندین ساله این مناطق برطرف شده است.

علمدار افزود: از جمله می‌توان به مناطق حسن آباد و اکریمه اشاره کرد که با احداث دو ایستگاه پمپاژ و صرف هزینه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی مشکل افت فشار در این مناطق بعد از سی سال برطرف شده است.

وی ادامه داد: در مناطقی همچون شهرک رزمندگان، بلوار آیت الله خامنه‌ای و قاسم آباد نیز با اتصال به رینگ شهری مشکل افت فشار از هفته گذشته برطرف شده است.