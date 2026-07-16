سجاد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ثبتنام زائران در سامانه سماح، اظهار داشت: از ابتدای ثبتنام تاکنون، ۶۰۰ هزار زائر از سراسر کشور در این سامانه ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۲۰ هزار نفر مربوط به استان ایلام هستند.
وی با بیان اینکه ثبتنام در سامانه سماح به صورت رایگان انجام میشود، افزود: متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی samahaj.ir، نسبت به دریافت کد ثبتنام، ثبت اطلاعات اولیه، پرداخت حق بیمه و چاپ رسید و کارت اقدام کنند و همچنین زائران باید گذرنامهای با حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشند و در صورت انقضای گذرنامه، از طریق سامانه پلیس من اقدام به دریافت گذرنامه جدید کنند.
مدیر حج و زیارت ایلام با اشاره به اینکه مرز بینالمللی مهران همواره در رتبه اول تردد زائران قرار دارد، تصریح کرد: ۵۷ تا ۶۰ درصد زائران، مرز زمینی مهران را برای تشرف به عتبات عالیات انتخاب میکنند و این موضوع، اهمیت برنامهریزی دقیق برای مدیریت تردد در این مرز را دوچندان کرده است.
رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه ثبتنام در سامانه سماح برای تمامی زائران اجباری است، خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین، زائران هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام در این سامانه اقدام کنند تا در مرزها با مشکل مواجه نشوند.
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