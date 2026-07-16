روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی وضعیت جوی استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.
وی با اشاره به پدیدههای جوی پیشرو افزود: در برخی ساعات و بهویژه در ساعات بعدازظهر شاهد وزش موقت و ملایم باد در سطح استان خواهیم بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دمایی استان تصریح کرد: ماندگاری هوای گرم تا اواسط هفته آینده در استان تداوم خواهد داشت، با این حال امروز و فردا کاهش یک تا دو درجهای دما در اکثر نقاط استان پیشبینی میشود.
زاهدی به ثبت دماهای ایستگاههای هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در شبانهروز گذشته شهرستان نهاوند با بیشینه دمای ۴۱ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان بوده است و صبح امروز شهرستان بهار با حداقل دمای ۱۵ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه هواشناسی گزارش شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوای همدان نیز در گرمترین ساعات به ۳۹ درجه و در خنکترین ساعات به ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر رسیده است.
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