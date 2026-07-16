کاهش نسبی دمای هوا در قزوین طی دو روز آینده

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شمالی شدن سمت و سوی جریانات جوی، دمای هوا طی دو روز آینده در سطح استان اندکی کاهش می‌یابد که این کاهش بیشتر در شهرهای واقع در کانال بادی استان محسوس خواهد بود.

وی افزود: با وجود این کاهش نسبی، همچنان مدیریت مصرف حامل‌های انرژی برای عبور از روزهای گرم سال ضروری است.

بهروزی با توصیه به کشاورزان تصریح کرد: آبیاری محصولات کشاورزی را به ساعات شب موکول کنند و از روشن کردن و رها کردن آتش در مزارع و مراتع به‌طور جدی خودداری شود تا از وقوع آتش‌سوزی‌های احتمالی جلوگیری شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قزوین درباره بیشینه دمای ثبت‌شده در استان نیز گفت: روز گذشته دمای هوا در گرم‌ترین ساعات در رازمیان به ۴۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر رسید. همچنین بیشینه دما در بوئین‌زهرا ۴۲ درجه، قزوین ۴۱ درجه و شهرهای الوند، آبگرم و آبیک ۴۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر ثبت شد.

