تداوم گرما در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دمای هوای سرخون طی این مدت بین ۴۰ تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است. وی افزود: امروز همچنین دمای هوا در بازفت به ۴۲ درجه، دشتک ۴۰ درجه و لردگان و مالخلیفه به ۴۱ درجه رسید.

وی با اشاره به تداوم شرایط جوی گرم در استان، اظهار داشت: این الگوی پایدار گرمایی احتمالاً در روزهای آتی نیز ادامه خواهد یافت و شهروندان به ویژه گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران باید مراقبت‌های لازم را انجام دهند.

نوروزی ادامه داد: افزایش دما می‌تواند بر مصرف آب و برق فشار وارد کند؛ از این‌رو از مردم درخواست می‌شود در مصرف حامل‌های انرژی صرفه‌جویی کنند و از حضور طولانی در معرض مستقیم آفتاب خودداری نمایند تا از بروز مشکلات سلامتی جلوگیری شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان به صورت مداوم وضعیت جوی را رصد می‌کند و توصیه می‌شود شهروندان برای دریافت آخرین اطلاعات از طریق کانال‌های رسمی و سامانه‌های هواشناسی اقدام کنند.