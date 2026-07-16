موج گرما همچنان در ایلام تداوم دارد

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: امروز در برخی نواحی استان کاهش جزئی دما را شاهد خواهیم بود، اما موج گرما برای امروز و فردا در سطح استان تداوم دارد و حداکثر دما در نواحی گرمسیری همچنان فراتر از ۵۰ درجه خواهد بود و این شرایط تا روزهای پایانی هفته ادامه دارد.

وی با بیان اینکه برای روز جمعه کاهش نسبی دمایی در حد ۱ تا ۲ درجه پیش‌بینی می‌شود، افزود: این کاهش دما موقتی بوده و طی اوایل هفته آینده، مجدداً توده هوای گرم در سطح استان تقویت شده و موج گرما استقرار پیدا خواهد کرد و به همین دلیل، هشدار سطح زرد تداوم گرما تا اواسط هفته آینده صادر شده است.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با تأکید بر توصیه‌های ایمنی به شهروندان، تصریح کرد: در ساعات گرم روز از تردد غیرضروری در فضای باز، به ویژه برای گروه‌های حساس سنی و بیماران، خودداری شود و در مصرف حامل‌های انرژی نیز صرفه‌جویی صورت گیرد تا از بروز مشکلات ناشی از گرما و فشار بر شبکه برق جلوگیری شود.

احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت جوی در نوار مرزی مهران، خاطرنشان کرد: تا سه روز آینده، وزش باد نسبتاً شدید در این منطقه پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند غبار محلی غالباً رقیق را در پی داشته باشد و این شرایط برای افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی می‌تواند مشکل ساز باشد.

وی در پایان با اشاره به نوسانات دمایی در روزهای آینده، از شهروندان خواست: با توجه به تداوم موج گرما و وزش باد، تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف انرژی و مراقبت از سلامت خود و اعضای خانواده در نظر داشته باشند.