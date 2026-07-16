اختصاص ۳۱۳ میلیارد ریال از اعتبارات نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کرمی، صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد، با ارائه گزارشی از وضعیت اعتبارات ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، اظهار کرد: تاکنون ۳۱۳ میلیارد ریال از اعتبارات مربوطه تخصیص یافته و تنها حدود ۲۵ میلیارد ریال از این بخش باقی مانده است.
وی افزود: در بخش اعتبارات استانی نیز مجموع اعتبار مصوب ۳۰۶ میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۱۴۳ میلیارد ریال تخصیص یافته است.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با انجام هزینهها، مانده اعتبارات هزینهشده تاکنون به حدود ۳۳ میلیارد ریال کاهش یافته و در حال حاضر حدود ۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای جذب باقی مانده است.
کرمی با تأکید بر اینکه مشکلی برای جذب این اعتبارات در پروژههای آموزشی استان وجود ندارد، تصریح کرد: اسناد مربوطه صادر شده و تنها یکی از حسابها در دست بررسی است که پس از نهایی شدن، اعتبار باقیمانده نیز بهزودی جذب خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده فرآیند جذب این اعتبارات به طور کامل انجام شود و پروژههای در دست اجرای حوزه آموزش بدون وقفه ادامه یابد.
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