دانشگاه دامغان میزبان همایش امنیت روانی در دوران پساجنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح پنجشنبه همایش امنیت روانی در دوران پسا جنگ با حضور اندیشمندان، اساتید دانشگاه و محققانی از سراسر کشور و استان سمنان در سالن همایش های دانشگاه دامغان برگزار شد.

به گفته مسئولان برگزاری همایش، اهمیت امنیت روانی جامعه به خصوص در تکانه هایی مانند جنگ و مدیریت امنیت روانی در دوران پسا جنگ، محورهای اصلی این همایش یکروزه محسوب می شود.

مریم ناصریان دبیر همایش در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در حاشیه برگزاری همایش امنیت روانی در دوران پسا جنگ اعلام کرد: این همایش سه پنل تخصصی را دارد که پنل اول روانشناختی و روان پزشکی است.

ناصریان با بیان اینکه پنل دوم تخصصی این همایش، مردم شناسی و فلسفه است، بیان کرد: پنل سوم نیز منظر های هنری و معمارانه تعریف شده تا بتوانیم یک دایره مناسبی از موضوعات را در قالب این همایش پوشش دهیم.

وی با بیان اینکه امنیت روانی در این سه پنل به بحث و تحلیل گذاشته شده است، افزود: تبیین راهکارهای زنده نگه داشتن امید در مردم یکی از مهمترین موضوعاتی است که در این همایش به آن پرداخته می شود.

دبیر همایش امنیت روانی در دوران پسا جنگ با بیان اینکه اندیشمندان و اساتید دانشگاه در این موارد نظرات خود را به اشتراک گذاشته اند، گفت: امید به آینده و ادامه زندگی از جمله دیگر محورهای اساسی این رویداد بود.