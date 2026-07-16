تأمین اعتبار از سوی سازمان محیط‌ زیست برای پروژه احیای تالاب جوکندان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حسینیطایفه دیش از ظهر پنجشنبه به همراه سربازرس گروه زمین، منابع طبیعی و محیطزیست اداره کل بازرسی استان گیلان، امروز با حضور در تالاب جوکندان از روند اجرای فاز تکمیلی پروژه احداث دریچه و سازه تنظیم آب این تالاب بازدید میدانی کردند.
در این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی، روند پیشرفت پروژه و اقدامات انجامشده برای تکمیل سازه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات با رعایت الزامات فنی و زیستمحیطی تأکید شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گیلان در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت تالاب جوکندان در حفظ تنوع زیستی، تنظیم منابع آب و پایداری اکوسیستم منطقه، اظهار کرد: تکمیل این پروژه نقش مؤثری در مدیریت بهینه آب، حفظ کارکردهای طبیعی تالاب و ارتقای شرایط زیستگاههای ارزشمند این پهنه آبی خواهد داشت.
حسینیطایفه افزود: با تأمین اعتبارات از سوی معاونت محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، برنامهریزی لازم برای تکمیل پروژه انجام شده است و عملیات اجرایی با هدف افزایش پایداری سازه، حفاظت از تالاب و مدیریت مؤثر آب ادامه خواهد یافت.
وی در پایان بر تداوم نظارت فنی بر اجرای پروژه و بهرهبرداری هرچه سریعتر از فاز تکمیلی آن، در راستای احیای تالاب جوکندان و حفاظت از این زیستبوم ارزشمند تأکید کرد.
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