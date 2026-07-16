به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علویمقدم در جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیطزیست خراسان شمالی که پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد، اظهار کرد: تصمیمات این کارگروه باید در راستای ایجاد بستر مناسب برای توسعه متوازن، ارتقای کیفیت سکونت، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و حمایت از برنامههای راهبردی استان دنبال شود.
وی افزود: بهرهگیری از مطالعات تخصصی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و توجه به ملاحظات توسعه پایدار، از الزامات تدوین و اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی در خراسان شمالی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: فرآیند تصویب اسناد توسعهای باید با دقت و سرعت لازم پیگیری شود تا زمینه اجرای برنامههای حوزه مسکن و توسعه شهری فراهم شود.
در این نشست، مطالعات طرح جامع شهر آشخانه پس از بررسیهای کارشناسی به تصویب کارگروه زیربنایی رسید و مقرر شد مراحل قانونی بعدی برای تصویب نهایی طی شود.
همچنین بازنگری طرح هادی روستای اندوقان شهرستان جاجرم نیز پس از ارائه گزارش مشاور و بررسی کارشناسی، به تصویب کلیات رسید.
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