۴۶ درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن خراسان شمالی توان تأمین آورده ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علویمقدم ظهر شنبه در نشست شورای مسکن خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: دستورالعملهای نهضت ملی مسکن باید بهدقت رعایت شود و سهم آورده متقاضیان متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها دریافت شود.
وی افزود: لازم است جدول پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن در استان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا آنان بتوانند آورده خود را متناسب با روند اجرای پروژهها و در زمان مناسب پرداخت کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی با اشاره به مشکلات تأمین آورده از سوی متقاضیان گفت: در حال حاضر ۴۶ درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان توان تأمین سهم آورده خود را ندارند و این مسئله روند اجرای پروژهها را با دشواری مواجه کرده است؛ از این رو اتخاذ راهکارهای حمایتی برای رفع این مشکل ضروری است.
علویمقدم درباره مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز بیان کرد: این افراد باید در بازه زمانی تعیینشده نسبت به پرداخت آورده اقدام کنند، زیرا تأخیر در تأمین سهم آنان موجب وارد شدن خسارت به سازندگان خواهد شد.
وی تأکید کرد: نباید با اعمال فشار، مددجویان را ناچار به فروش داراییهای ضروری زندگی برای تأمین آورده کرد، بلکه باید با نگاهی عادلانه و از طریق راهکارهای مطمئن، زمینه ادامه اجرای طرح فراهم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی همچنین با اشاره به تفاهمنامه آمادهسازی اراضی نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت گفت: بر اساس این تفاهمنامه، آمادهسازی ۴۲۸ هکتار زمین بر عهده شهرداریها است که اجرای زیرسازی و روسازی معابر را نیز شامل میشود.
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