به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم ظهر یکشنبه در کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا و قانون هوای پاک خراسان شمالی که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: هم‌اکنون چهار ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان‌های بجنورد، جاجرم، اسفراین و شیروان فعال است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های پایش آلودگی هوا افزود: برای مدیریت مؤثر شرایط اضطرار، باید امکان پیش‌بینی آلاینده‌ها حداقل ۹۶ ساعت پیش از وقوع شرایط بحرانی فراهم باشد که این امر نیازمند تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های استان است.

وی خواستار شناسایی نیازهای فنی از سوی اداره‌کل هواشناسی و اداره‌کل حفاظت محیط زیست شد و گفت: تأمین اعتبارات مورد نیاز باید از محل منابع ملی، استانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیگیری شود.

علوی‌مقدم با اشاره به ضرورت تجهیز ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌های کارگروه باید بر پایه اطلاعات دقیق و قابل استناد انجام شود، از این رو ارتقای تجهیزات پایش آلودگی هوا ضروری است.

وی همچنین بر شناسایی و راستی‌آزمایی عوامل آلاینده هوا تأکید کرد و افزود: واحدهای صنعتی موظف به رعایت الزامات قانون هوای پاک هستند و در صورت تخلف، مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی از برنامه‌ریزی برای ممنوعیت ورود کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین به شهر بجنورد خبر داد و گفت: با احداث پارکینگ ویژه ماشین‌آلات سنگین، طی دو سال آینده ورود این خودروها به محدوده شهری بجنورد ممنوع خواهد شد.

وی با اشاره به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک افزود: توسعه فضای سبز، احداث حریم سبز بزرگراه‌ها و ایجاد کمربند سبز پیرامون شهرها باید با همکاری دستگاه‌های مسئول از جمله منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب با جدیت دنبال شود.

در پایان این نشست، افزایش تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، به‌روزرسانی تجهیزات، بررسی وضعیت آلاینده‌ها و راهکارهای مدیریت آلودگی هوا مورد بررسی اعضای کارگروه قرار گرفت.