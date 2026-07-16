۴۱۵ کانون فرهنگی هنری مسجد در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی، در سومین جلسه شورای اجتماعی استان زنجان گفت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد در ۱۸ اسفند سال ۱۳۷۱ بر اساس مصوبه شماره ۳۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شدند و پس از سالها فعالیت، در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اساسنامه قانونی آنها نیز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده کانونهای مساجد در استان زنجان افزود: در حال حاضر ۴۱۵ کانون فرهنگی هنری مسجد در استان فعال هستند که از این تعداد، ۱۸۵ کانون در شهرستان زنجان، ۹۴ کانون در خدابنده، ۳۷ کانون در ابهر، ۳۱ کانون در طارم، ۲۴ کانون در خرمدره، ۲۵ کانون در ماهنشان، ۱۲ کانون در سلطانیه و هشت کانون در شهرستان ایجرود فعالیت میکنند.
اسلامی ادامه داد: نزدیک به ۱۶ هزار و ۹۸۷ نفر عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان هستند و تمامی اطلاعات اعضا، برنامهها و فعالیتهای فرهنگی در سامانه «بچههای مسجد» ثبت شده است که میتواند مبنای همافزایی و برنامهریزی مشترک دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد استان زنجان با اشاره به برنامههای اوقات فراغت گفت: در سطح کشور قرارگاهی برای ساماندهی برنامههای اوقات فراغت تشکیل شده و تفاهمنامهای ۹ جانبه میان دستگاههای مختلف اجرایی به امضا رسیده است. همچنین در استان زنجان نیز جلسات متعددی با دستگاههای فرهنگی برگزار شده و برنامههای مشترکی در قالب این تفاهمنامه دنبال خواهد شد.
وی هدف از اجرای این تفاهمنامه را غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، توسعه آموزشهای فرهنگی و مهارتی، هویتبخشی به نسل جوان و تقویت نقش مساجد در تربیت اجتماعی عنوان کرد و افزود: این تفاهمنامه در ۱۶ ماده تنظیم شده و بر مسجدمحوری، محلهمحوری و بهرهگیری از ظرفیت رسانه ملی و رسانههای استانی تأکید دارد.
اسلامی با قدردانی از همکاری فرمانداران و دستگاههای اجرایی استان، اظهار داشت: معرفی نخبگان نوجوان و جوان ایرانی از طریق رسانه ملی، توسعه آموزشهای مهارتی، استفاده از ظرفیت بیش از ۶ هزار عنوان آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای و کمک به اشتغال جوانان و نوجوانان از مهمترین محورهای این تفاهمنامه است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در برنامههای خود سه محور «هنر، رسانه و مهارت» را به عنوان اولویتهای اصلی دنبال میکند و کانونهای فرهنگی هنری مساجد آمادهاند با همکاری دستگاههای مختلف، این برنامهها را در بستر مساجد و محلات استان زنجان اجرایی کنند.
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