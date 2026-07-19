آیت الله شعبانی: مساجد باید به پناهگاه دائم مردم تبدیل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی ظهر یکشنبه در نشست قرارگاه مساجد استان همدان با تاکید بر لزوم پویایی مساجد و تقویت جایگاه این اماکن به عنوان کانونهای فعال محلات، خواستار برنامهریزی جدی برای تامین معیشت ائمه جماعات و ایجاد درآمدهای پایدار برای مساجد شد.
وی حضور مستمر امام جماعت را شرط اصلی اداره موثر مساجد دانست و تصریح کرد: نمیتوان بدون تامین حداقلهای معیشتی و هزینههای رفتوآمد، از امام جماعتی که بخش عمدهای از زمان خود را صرف برنامههای فرهنگی و قرآنی میکند، انتظار عملکرد مطلوب داشت.
نماینده ولیفقیه در استان همدان افزود: در صورتی که دغدغههای معیشتی ائمه جماعات برطرف شود، میتوان از آنها برای جذب حداکثری جوانان، برگزاری کلاسهای آموزشی و حل مشکلات محلات مطالبهگری کرد.
آیتالله شعبانیموثقی با ارائه راهکاری برای تامین مالی پایدار مساجد، خواستار تعامل شهرداری و دستگاههای متولی به منظور واگذاری زمین و احداث مجتمعهای تجاری متمرکز شد.
وی تاکید کرد: تخصیص عواید حاصل از این مجتمعهای تجاری به مساجد، میتواند هزینههای جاری آنها را بهصورت پایدار پوشش دهد و بستری فراهم کند تا مساجد از ساعات ابتدایی روز تا پایان شب به روی مردم باز بمانند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان همچنین با انتقاد از رویکرد تعطیلی سریع مساجد پس از اقامه نماز، مساجد را مامن و پناهگاه عموم مردم بهویژه مسافران دانست و گفت: شایسته نیست درهای مساجد به روی مردم یا مسافران در فصول و ساعات مختلف بسته باشد چراکه پویایی مساجد در گرو باز بودن درهای آنها و ارائه خدمات مستمر به جامعه است.
وی ادامه داد: پیشنهاد میشود در مرحله نخست تعداد ۱۰۰ مسجد فعال استان بهصورت پایلوت و تماموقت پشتیبانی شوند تا خروجیهای فرهنگی و اجتماعی این طرح بهوضوح نمایان شود.
آیتالله شعبانیموثقی در پایان با تاکید بر ظرفیتهای ارزشمند کانونهای فرهنگی، پایگاههای بسیج و حوزههای علمیه، خواستار همافزایی هرچه بیشتر ارکان مساجد برای جذب نسل جوان و ارتقای معرفتی جامعه شد.
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