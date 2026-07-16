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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

فیدان: نمی‌خواهیم جنگ روسیه-اوکراین به دریای سیاه گسترش یابد

فیدان: نمی‌خواهیم جنگ روسیه-اوکراین به دریای سیاه گسترش یابد

وزیر خارجه ترکیه در نشست مشترک خبری با وزیر خارجه اوکراین در کی‌یف، تاکید کرد: نمی‌خواهیم جنگ میان روسیه و اوکراین به دریای سیاه گسترش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز پنجشنبه در نشست مشترک خبری با آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین در کی‌یف تاکید کرد: نمی‌خواهیم جنگ میان روسیه و اوکراین به دریای سیاه گسترش یابد.

فیدان افزود: هدف قرار دادن بنادر، نفتکش‌ها و قایق‌های ماهیگیری (در دریای سیاه) و به خطر انداختن جان غیرنظامیان، مسئله‌ای نیست که قابل توجیه باشد.

وزیر امور خارجه ترکیه خاطرنشان کرد: معتقدم که پیگیری و ادامه روند استانبول و مذاکرات ترکیه درباره جنگ روسیه و اوکراین بسیار مفید خواهد بود.

هاکان فیدان در خصوص تضمین‌های امنیتی در دریای سیاه گفت: ترکیه پذیرفته است که فرماندهی عناصر دریایی را برعهده بگیرد و ما در این زمینه با متحدانمان نیز به تفاهم رسیده‌ایم

کد مطلب 6889755

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