به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یک منبع آگاه در وزارت خارجه ترکیه گفت: هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد شرکت خواهد کرد؛ نشستی که یکی از محورهای اصلی آن اوکراین و آماده‌ سازی برای اجلاس آینده ناتو در آنکارا خواهد بود.

این منبع آگاه در وزارت خارجه ترکیه سپس در ادامه اضافه کرد: وزیر امور خارجه ترکیه در این نشست تلاش‌ های دیپلماتیک آنکارا برای پایان‌ دادن به درگیری ها میان روسیه و اوکراین را تشریح خواهد کرد.

این در حالیست که رسانه های ترکیه پیشتر اعلام کرده بودند که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزیران امور خارجه ناتو که قرار است در تاریخ ۲۱-۲۲ ماه می (امروز و فردا) در هلسینگبورگ سوئد برگزار شود، شرکت خواهد کرد.

طبق اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، انتظار می‌رود فیدان در این نشست به طور جامع به موضوعاتی مانند آماده‌سازی برای اجلاس ناتو که قرار است در تاریخ ۷-۸ ژوئیه در آنکارا به میزبانی ترکیه برگزار شود، اتحاد، همکاری‌های فراآتلانتیکی، تقویت صنایع دفاعی و افزایش ظرفیت تولید، ادامه کمک به اوکراین و تبدیل هزینه‌های دفاعی افزایش یافته به توانمندی‌ها بپردازد.

همچنین انتظار می‌رود در نشست وزیران امور خارجه ناتو، تحولات مربوط به ایران و وضعیت تنگه هرمز، پیامدهای آنها برای امنیت یورو-آتلانتیک و امنیت جهانی و سایر تحولات اخیر در امنیت یورو-آتلانتیک، به ویژه درگیری روسیه و اوکراین، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.