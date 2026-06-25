به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارک روته اعلام کرد در جریان اجلاس آتی این ائتلاف در آنکارا، قراردادهای دفاعی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار رونمایی خواهد شد.

روته که در آستانه برگزاری این نشست در واشنگتن سخن می‌گفت، اظهار داشت کشورهای اروپایی عضو ناتو و کانادا در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ حدود یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار به بودجه دفاعی خود افزوده‌اند.

وی همچنین از افزایش حدود ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری‌های دفاعی در سال ۲۰۲۵ خبر داد و این روند را «تحولی تاریخی» در توان نظامی ناتو توصیف کرد.

دبیرکل ناتو با اشاره به حضور ولودیمیر زلنسکی در اجلاس آنکارا، تأکید کرد این ائتلاف حمایت خود از اوکراین را ادامه خواهد داد و آمادگی خود را برای دفاع از تمامی کشورهای عضو به نمایش می‌گذارد.

روته همچنین بر توسعه صنایع دفاعی در کشورهای عضو ناتو تأکید کرد و گفت همکاری‌های نظامی و صنعتی از آمریکا تا ترکیه می‌تواند به تقویت توان بازدارندگی این ائتلاف و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده منجر شود.