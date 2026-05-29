هشدار ترکیه به اوکراین و روسیه در پی حمله به کشتی باری این کشور 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه ترکیه پس از حمله پهپادی به یک کشتی باری ترکیه و تبادل اتهامات بین کی‌یف و مسکو در پی این حمله، خواستار اجتناب از هرگونه «تشدید تنش کنترل‌نشده» در دریای سیاه شد.

آنکارا امروز جمعه از همه طرف‌های ذینفع خواست تا پس از حمله روز گذشته به یک کشتی باری ترکیه با پرچم وانواتو، از هرگونه تشدید تنش کنترل‌ نشده در منطقه دریای سیاه اجتناب کنند.

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای رسمی بر وخامت اوضاع تاکید کرد و گفت: ما هشدار خود را به همه طرف‌های ذینفع تکرار می‌کنیم: باید از هر اقدامی که ممکن است منجر به تشدید تنش کنترل‌نشده در درگیری شود، اجتناب کرد.

این هشدار ترکیه پس از حمله پهپادی روز گذشته پنجشنبه به این کشتی صورت می‌گیرد که منجر به جراحات جزئی دو نفر از خدمه آن شد و خطرات امنیتی فزاینده در این آبراه استراتژیک را بار دیگر مطرح کرد. آنکارا در بیانیه خود طرف مسئول حمله را مشخص نکرد، اما کی‌یف به سرعت انگشت اتهام را به سمت مسکو نشانه رفت و آن را مسئول کامل این حمله دانست.