  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

حمله پهپادی به یک نفتکش در بندر بصره عراق؛ بارگیری نفت متوقف شد

حمله پهپادی به یک نفتکش در بندر بصره عراق؛ بارگیری نفت متوقف شد

حمله پهپادی به یک نفتکش در بندر بصره عراق، باعث توقف بارگیری نفت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رویترز به نقل از منابع امنیتی و نفتی عراق خبر داد که یک نفتکش در بندر بصره هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

تا کنون گزارشی از میزان خسارت منتشر نشده است.

رویترز به نقل از منابع امنیتی و نفتی عراق در این خصوص گزارش داد: عملیات بارگیری نفت در بندر بصره در پی این حادثه متوقف شد.

یک منبع مسئول در بنادر بصره در مصاحبه با الجزیره با تأیید این خبر تأکید کرد که این نفتکش در آب های منطقه ای عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

این خبر در حالی است که وزارت نفت عراق اعلام کرد که روند بارگیری نفت خام در بندرهای جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد.

این وزارتخانه تأکید کرد که درباره اصابت یک شئ ناشناس به نزدیکی این نفتکش تحقیق خواهد کرد.

کد مطلب 6889764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها