حمله پهپادی به یک نفتکش در بندر بصره عراق؛ بارگیری نفت متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رویترز به نقل از منابع امنیتی و نفتی عراق خبر داد که یک نفتکش در بندر بصره هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

تا کنون گزارشی از میزان خسارت منتشر نشده است.

رویترز به نقل از منابع امنیتی و نفتی عراق در این خصوص گزارش داد: عملیات بارگیری نفت در بندر بصره در پی این حادثه متوقف شد.

یک منبع مسئول در بنادر بصره در مصاحبه با الجزیره با تأیید این خبر تأکید کرد که این نفتکش در آب های منطقه ای عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

این خبر در حالی است که وزارت نفت عراق اعلام کرد که روند بارگیری نفت خام در بندرهای جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد.

این وزارتخانه تأکید کرد که درباره اصابت یک شئ ناشناس به نزدیکی این نفتکش تحقیق خواهد کرد.