برق تهران: پایش مراکز پرمصرف برای حفظ پایداری شبکه برق ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تداوم اجرای طرح «۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید» در استان تهران، از ادامه پایش مراکز پرمصرف برای مدیریت مصرف برق خبر داد.

وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، اظهار کرد: در هفته سوم تیرماه، در قالب این طرح ۲۶۶ مجتمع بین‌راهی، ۲۰۸ اداره و بانک و یک‌هزار و ۱۴۹ مرکز تجاری مورد پایش قرار گرفتند.

محمودی افزود: همزمان با اجرای این طرح، ۲۸ هزار و ۹۱۳ مورد تعدیل روشنایی معابر بلواری و خیابان‌های اصلی دوطرفه، ۱۳ هزار و ۸۸۴ مورد تعدیل روشنایی معابر جاده‌ای بین‌شهری، ۶ هزار و ۳۴۹ مورد تعدیل توان متوسط منصوبه چراغ‌های روشنایی معابر و ۲ هزار و ۹۳۷ مورد تعدیل روشنایی پارک‌ها، میدان‌ها، زیرگذرها، روگذرها و ریسه‌های شهرداری‌ها انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران هدف از اجرای طرح «۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید» را مدیریت مصرف انرژی، کاهش بار شبکه و تأمین برق پایدار برای مشترکان عنوان کرد.