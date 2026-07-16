به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی شهر مرزی اینچه‌برون اظهار کرد: تا پایان سال جاری ۲۱۰ مگاوات برق خورشیدی با سرمایه‌گذاری ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی وارد مدار خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این، ۶۲ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق گازی نیز با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومانی به شبکه برق استان اضافه می‌شود که نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی در گلستان و کشور خواهد داشت.

استاندار گلستان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های صنعت برق در استان گفت: تنها در چهار تا پنج ماه گذشته بیش از چهار هزار میلیارد تومان در حوزه زیرساخت‌های برق گلستان سرمایه‌گذاری شده است.

طهماسبی ادامه داد: اجرای پروژه‌های پست‌های برق گنبدکاووس، پست ۵ گنبد، آزادشهر، فاضل‌آباد، مریم‌آباد، گرگان، سرخنکلاته و پست مهر از مهم‌ترین طرح‌هایی است که در این مدت در دست اجرا قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دستاوردهای عمرانی و خدماتی، از رسانه‌ها خواست با تبیین اقدامات انجام‌شده، امیدآفرینی در جامعه را تقویت کنند و افزود: دشمن در جنگ ترکیبی و رسانه‌ای به دنبال کمرنگ کردن دستاوردهای نظام است و اطلاع‌رسانی صحیح، بخشی از جهاد تبیین محسوب می‌شود.

استاندار گلستان با اشاره به شرایط جنگی اخیر نیز گفت: با وجود حملات دشمن به برخی زیرساخت‌ها، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات‌رسانی در استان متوقف نشد و این موضوع حاصل همدلی مدیران، نیروهای عملیاتی و همراهی مردم است.

وی همچنین به بازسازی پل آسیب‌دیده راه‌آهن اشاره کرد و افزود: این پل در کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی شد و عبور قطار باری از آن، نمادی از توان فنی، انسجام و عزم ملی در حفظ زیرساخت‌های کشور بود.

طهماسبی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مسئولان، رسانه‌ها و مردم، خاطرنشان کرد: توسعه گلستان نیازمند مشارکت همگانی، مطالبه‌گری سازنده و تقویت روحیه امید در جامعه است.