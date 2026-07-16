اطفای حریق کارگاه قیر در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سر آتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: ظهر پنجشنبه در کارگاه قیر یکی از پروژه های حرم مطهر رضوی آتش سوزی رخ داد که این حریق با حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی مستقر در حرم و تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی مشهد، در مدت کوتاهی مهار شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد بیان کرد: نیروهای عملیاتی بلافاصله پس از اعلام حریق در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به بخش‌های اطراف را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: این آتش‌سوزی با دودگرفتگی گسترده همراه بود، اما با اقدام به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی، حریق مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

فرخنده گفت: علت وقوع آتش‌سوزی نیز در دست بررسی است.