به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری مراسم تشییع قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی در مشهد، «سید سجاد علوی» و «مهدی هنرمند» فرزندان غیور و بسیجی مشهدالرضا(ع) در میدان یادگاران بلوار سرافرازان مشهد برای ایجاد آرامش و تامین امنیت در حال گشت زنی بودند که توسط افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته و به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی طی پیامی شهادت «سید سجاد علوی» و «مهدی هنرمند» را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده معزز این شهیدان والامقام از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

طبق احترام به نظر خانواده شهیدان و جمع بندی نظرات نمایندگان جلسه ستاد تشییع مقرر شد، مراسم تشییع و وداع در منطقه سکونت و شهادت این شهدا برگزار و مسئولان استانی با حضور درمنزل شهیدان از والدین و خانواده دلجویی و ادای احترام کنند.

مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهیدان همزمان با نماز ظهر و عصر دوشنبه ۲۲ تیرماه در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

مراسم وداع راس ساعت ۲۱ ، دوشنبه ۲۲ تیرماه در منطقه شهادت در میدان سلمان تقاطع بلوار پیروزی و سپس مراسم تشییع در منطقه سکونت شهیدان راس ساعت ۲۲ همان روز در میدان فجر به سمت چهارراه برق برگزار می‌شود.

همچنین راس ساعت ۸ صبح سه شنبه ۲۳ تیرماه به صورت همزمان پیکر مطهر شهید «مهدی هنرمند» در گلزار شهدای آرمستان بهشت رضا(ع) و پیکر مطهر شهید «سید سجاد علوی» در گلزار شهدای خواجه ربیع در جوار یاران شهیدشان به خاک سپرده می‌شود.

شهید «مهدی هنرمند» در هشتم بهمن ماه ۱۳۷۹ و شهید «سید سجاد علوی» در یکم تیرماه ۱۳۸۵ در مشهد چشم به جهان گشودند و در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۵ در مشهد به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.