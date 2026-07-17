ماهیچه ها خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، محققان دانشگاه کرتین استرالیا دریافتند افرادی که دارای چربی اضافی بدن و سلامت عضلانی ضعیف هستند، که به عنوان چاقی سارکوپنیک شناخته می شود، بیش از ۳.۵ برابر بیشتر از افراد دارای ترکیب بدنی سالم در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ هستند.

این مطالعه، داده‌های سلامتی تقریباً ۴۸۰۰۰۰ بزرگسال در طول ۱۴ سال را تجزیه و تحلیل کرد که همگی در ابتدا فاقد دیابت بودند و نشان داد که خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ در افراد مبتلا به چاقی سارکوپنیک ۱۹ درصد بیشتر از افراد دارای چاقی به تنهایی و ۹۱ درصد بیشتر از افراد مبتلا به سارکوپنی است.

طبق این مطالعه، در طی ۱۰ سال، نزدیک به ۱۵ درصد از افراد مبتلا به چاقی سارکوپنیک به دیابت مبتلا شدند، در مقایسه با حدود ۱۱ درصد افراد مبتلا به چاقی به تنهایی و ۳ درصد از افراد بدون سارکوپنی یا چاقی.

«ژانگ یانگ گوان»، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «بیشتر مردم می‌دانند که وزن اضافی می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را افزایش دهد، اما یافته‌های ما نشان می‌دهد که سلامت عضلات نیز بخش مهمی از این پازل است.»

گوان گفت: «یافته‌ها این تصور رایج را که خطر ابتلا به دیابت عمدتاً ناشی از وزن بدن است، به چالش می‌کشد و سلامت ماهیچه‌ها را به عنوان یک عامل کلیدی برجسته می‌کند و افزود که این ارتباط در زنان و بزرگسالان زیر ۶۰ سال قوی‌تر است.»

محققان می گویند حفظ سلامت ماهیچه ها از طریق فعالیت بدنی منظم ممکن است به کنترل سطح قند خون و کاهش مقاومت بدن در برابر انسولین، عنصر مهم دیابت نوع ۲ کمک کند.