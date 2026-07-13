حقانی: امروز بیش از هر زمان به «روایت امید و پیروزی» نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی ظهر دوشنبه در مراسم پنجمین روز تدفین رهبر شهید اظهار کرد: یکی از حسرت‌های من این است که هیچ‌گاه نتوانستم به گونه‌ای عمل کنم که مورد افتخار رهبر شهید قرار بگیرم و این احساس مسئولیت باید در همه ما وجود داشته باشد.

وی با اشاره به نقش تاریخی حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا افزود: بزرگ‌ترین رسالت حضرت زینب (س)، تبدیل فضای ناامیدی به امید از طریق روایت درست حقیقت بود و امروز نیز جامعه بیش از هر زمان دیگری به همین روایت‌گری نیاز دارد.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با تغییر روایت‌ها، جامعه را نسبت به آینده ناامید کند، در حالی که وظیفه ما روایت حقیقت، امید و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

حقانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی قابل دفاع است، تصریح کرد: نباید اجازه داد مشکلات، کاستی‌ها و ضعف‌ها اصل انقلاب را زیر سؤال ببرد، بلکه باید واقعیت‌ها و موفقیت‌های کشور برای مردم تبیین شود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های اخیر گفت: حضور مردم نشان داد که بدنه وفادار به انقلاب بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که دشمن تلاش می‌کند القا کند و این سرمایه اجتماعی باید با روایت صحیح حفظ و تقویت شود.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با تأکید بر نقش بانوان در جهاد تبیین خاطرنشان کرد: زنان در خانواده، مسجد، محله و جامعه می‌توانند محور روایت امید و انتقال ارزش‌های انقلاب باشند و نقش آنان در این عرصه بسیار تعیین‌کننده است.

حقانی در پایان اظهار کرد: امروز بیش از عزاداری صرف، به روایت‌گری صحیح، تبیین پیروزی‌ها و تقویت امید در جامعه نیاز داریم و امیدواریم بتوانیم به وظیفه خود در این مسیر به‌درستی عمل کنیم.

