معاون استاندار قزوین از حوزه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور پیش از ظهر پنجشنبه به همراه مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین، رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه و جمعی از مدیران این دانشگاه، از حوزه برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف حوزه امتحانی، از نزدیک روند اجرای آزمون، نحوه ارائه خدمات به داوطلبان، تمهیدات اجرایی و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری منظم، ایمن و مطلوب این آزمون را مورد بررسی قرار داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین بر ضرورت حفظ آرامش محیط آزمون، رعایت دقیق ضوابط اجرایی و فراهم کردن شرایط مناسب برای داوطلبان تأکید کرد و خواستار تداوم هماهنگی میان عوامل اجرایی برای برگزاری مطلوب آزمون شد.

