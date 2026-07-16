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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

سرمست: پل هشترود تا هفته دولت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت

سرمست: پل هشترود تا هفته دولت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی در بازدید از آزادراه تبریز به زنجان گفت: پل هشترود که توسط دشمن صهیونی- آمریکایی بمباران شده بود، تا هفته دولت در اختیار مردم شریف قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر پنجشنبه در حاشه بازدید نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از آزاد راه تبریز به زنجان افزود: پیرو پیگیری های متعددی که در رابطه با بهسازی و روکش آسفالت آزاد راه فوق داشتیم بازدیدی از روند انجام کار توسط پیمانکاران امر بعمل آوردیم و در جمع بندی و صورتجلسه ای که انجام گرفت، قرار شد تا راهداری کشور تا پایان مهر ماه و هفته دولت، هم لکه گیری و هم اصلاح نقاط آسیب دیده و هم پل هشترود که در جنگ تحمیلی سوم آسیب جدی دیده بود را بهسازی و مرمت کند.

گفتنی است، طرح بهسازی آزادراه زنجان به تبریز در مسیر رفت و برگشت به طول ۵۸۴ کیلومتر تا به حال با مبلغی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان توسط ۱۲ اکیپ پیمانکاری در حال انجام است و نزدیک به ۴۰ هزار تن آسفالت ریخته شده است.

کد مطلب 6889877

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