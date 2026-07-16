بهسازی ۲۰۰ کیلومتر از آزادراه تبریز-زنجان تا پایان مهر سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در جلسه مشترک بررسی روند اجرای پروژه بهسازی و روکش آسفالت آزادراه تبریز–زنجان که با حضور علی نیک‌زاد، نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع نمایندگان استان و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت در استان، بهسازی و روکش آسفالت آزادراه تبریز–زنجان در زمره اولویت‌ های اصلی ما قرار داشت؛ به‌گونه‌ ای که حتی در فرآیند انتخاب و انتصاب مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز یکی از شروط اصلی ما، قرار گرفتن این پروژه در اولویت نخست برنامه‌های اجرایی بود.

سرمست با اشاره به فرایند انتقال مالکیت آزادراه تبریز - زنجان به سازمان راهداری گفت: بعد از انتقال مالکیت، مقرر شد خود سازمان راهداری مسئولیت اجرای پروژه را برعهده بگیرد و طی یکی دو ماه گذشته نیز اقدامات اجرایی با جدیت آغاز شده است.

استاندار با تاکید بر پیشبرد پروژه براساس نظرات کارشناسی گفت: باید تعهد اجرای آسفالت‌ریزی به همراه لکه‌گیری بخش‌ های مورد نیاز در تمام مسیر ۲۹۲ کیلومتری آزادراه به‌ طور کامل عملیاتی شود.

سرمست خاطرنشان کرد: نمایندگان استان بر روند اجرای پروژه نظارت خواهند داشت و استانداری نیز این موضوع را به‌ صورت مستمر پیگیری خواهد کرد. انتظار ما این است که بر اساس تعهدات ثبت‌ شده در صورتجلسه، عملیات بهسازی مسیر با اولویت نقاط بحرانی از سمت تبریز انجام شود و سایر بخش‌ها نیز با لکه‌گیری مناسب ایمن‌سازی شوند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین پس از بازدید میدانی از روند اجرای پروژه بهسازی آزادراه تبریز–زنجان و از روند اجرای پل هشترود، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مقرر شد سازمان راهداری کشور تا پایان مهرماه، لکه‌گیری، روکش آسفالت و اصلاح نقاط حادثه ‌خیز ۲۰۰ کیلومتر از آزادراه تبریز–زنجان را به انجام برساند.

وی ابراز امیدواری کرد که با تحقق این برنامه، تا نیمه نخست سال آینده، عملیات آسفالت کل مسیر ۲۹۲ کیلومتری آزادراه تبریز–زنجان به پایان برسد و یکی از مطالبات مهم مردم و فعالان حوزه حمل‌ونقل محقق شود.

سرمست همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پل آسیب‌دیده هشترود نیز گفت: این پل که در جریان حملات اخیر دشمن آمریکایی صهیونیستی دچار آسیب شده بود، از همان روزهای نخست با جدیت در دستور پیگیری قرار گرفت و برای حفظ تردد، مسیر جایگزین در کوتاه‌ ترین زمان ممکن ایجاد شد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: بر اساس وعده‌ای که پیمانکار و مسئولان سازمان راهداری ارائه کردند، عملیات اجرایی پل با سرعت در حال انجام است و مقرر شده این پل تا هفته دولت به بهره ‌برداری برسد.

وی ابراز امیدواری کرد با افتتاح این پل، تردد در این محور به حالت عادی بازگردد و شهروندان و رانندگان بتوانند با ایمنی و روانی بیشتری از این مسیر مهم ارتباطی استفاده کنند.