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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

طنین حماسه عاشورا در ساوه؛ برگزاری ششمین سوگواره تعزیه با حضور ۱۵ گروه

طنین حماسه عاشورا در ساوه؛ برگزاری ششمین سوگواره تعزیه با حضور ۱۵ گروه

ساوه- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ساوه از میزبانی ششمین دوره سوگواره تعزیه این شهرستان با حضور ۱۵ گروه تعزیه‌خوان با هدف پاسداشت این هنر اصیل خبر داد.

احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ششمین سوگواره تعزیه با هدف تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و همچنین حمایت از گروه‌های فعال در حوزه هنر اصیل تعزیه خوانی برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به برگزاری سوگواره تعزیه با اجرای ۱۵ گروه، افزود: در این دوره از سوگواره، ۱۲ گروه تعزیه‌خوانی از شهرستان ساوه و ۳ گروه میهمان از شهرستان زرندیه حضور خواهند داشت و مقرر شده است که هر شب دو مجلس تعزیه برای علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان اجرا شود.

جوانمرد با تشریح جزئیات برنامه‌های اختتامیه این رویداد، تصریح کرد: در آخرین روز این سوگواره، یعنی دوم مرداد، گروه تعزیه‌خوانی «آل‌طه» از شهرستان زرندیه از ساعت ۱۹:۳۰ به اجرای برنامه خواهد پرداخت و مراسم اختتامیه نیز از ساعت ۲۱ همان روز برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه تأکید کرد: برگزاری ششمین سوگواره تعزیه در راستای حفظ و ترویج میراث معنوی و هنری منطقه است.

کد مطلب 6889899

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