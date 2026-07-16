طنین حماسه عاشورا در ساوه؛ برگزاری ششمین سوگواره تعزیه با حضور ۱۵ گروه

احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ششمین سوگواره تعزیه با هدف تقویت فعالیتهای فرهنگی و مذهبی و همچنین حمایت از گروههای فعال در حوزه هنر اصیل تعزیه خوانی برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به برگزاری سوگواره تعزیه با اجرای ۱۵ گروه، افزود: در این دوره از سوگواره، ۱۲ گروه تعزیهخوانی از شهرستان ساوه و ۳ گروه میهمان از شهرستان زرندیه حضور خواهند داشت و مقرر شده است که هر شب دو مجلس تعزیه برای علاقهمندان و شرکتکنندگان اجرا شود.
جوانمرد با تشریح جزئیات برنامههای اختتامیه این رویداد، تصریح کرد: در آخرین روز این سوگواره، یعنی دوم مرداد، گروه تعزیهخوانی «آلطه» از شهرستان زرندیه از ساعت ۱۹:۳۰ به اجرای برنامه خواهد پرداخت و مراسم اختتامیه نیز از ساعت ۲۱ همان روز برگزار خواهد شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه تأکید کرد: برگزاری ششمین سوگواره تعزیه در راستای حفظ و ترویج میراث معنوی و هنری منطقه است.
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