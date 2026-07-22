به گزارش خبرگزاری مهر، سالار جیریایی اظهار کرد: نسخه‌ تاریخی تعزیه حکایت کربلا رفتن اعرابی بادیه‌نشین با پای پیاده، از مجالس کمتر شناخته‌شده تعزیه، پس از پژوهش، بازخوانی و تنظیم، احیا شده و در آینده‌ای نزدیک با حضور شبیه‌خوانان استان رونمایی و اجرا خواهد شد.

وی افزود: تنظیم این مجلس توسط اسماعیل مجللی، محقق و پژوهشگر تعزیه کشور و از شبیه‌خوانان استان مرکزی، انجام شده است و روایت این مجلس بر پایه رویدادی واقعی از دوران قاجار شکل گرفته و مستندات تاریخی موجود، به شخصیت‌های این روایت و حضور آنان در آن دوره اشاره دارد.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی ادامه داد: اجرای این مجلس به حضور ۹ نسخه‌خوان نیاز دارد و از ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن، بازآفرینی فضای شهری کربلای قدیم است؛ به گونه‌ای که نام کوچه‌ها و محله‌های تاریخی این شهر نیز در متن مجلس آمده است.

جیریایی افزود: همچنین صحنه‌هایی از حرکت زائران به سوی کربلا، اشتیاق آنان برای زیارت بارگاه سیدالشهدا(ع) و فعالیت مواکب خدمت‌رسان در مسیر، از جلوه‌های شاخص این اثر به شمار می‌رود.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی با بیان اینکه این مجلس جلوه‌ای از سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و فرهنگ دیرینه زیارت را به تصویر می‌کشد، اظهار کرد: این نسخه از تعزیه، با استناد به منابع تاریخی، نشان می‌دهد که سنت پیاده‌روی به سوی کربلا، پیشینه‌ای دیرینه دارد و محدود به سال‌های اخیر نیست.

وی افزود: این مجلس تاکنون برای بسیاری از علاقه‌مندان تعزیه ناشناخته بوده و احیای آن می‌تواند دریچه‌ای تازه برای معرفی بخشی از میراث نمایشی و آیینی ایران و تبیین پیشینه تاریخی زیارت اربعین باشد.

گفتنی است اسماعیل مجللی پیش از این نیز با تألیف کتاب «شبیه‌نامه» و نگارش مجالس تعزیه «وفات حضرت ام‌البنین(س)» و «ابراهیم مجاب»، در حوزه پژوهش و تولید نسخه‌های تعزیه فعالیت داشته است.