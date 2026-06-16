۲۳۰۰ هیئت مذهبی؛ روایت عشق حسینی در سرزمین آفتاب با طعم فرهنگ و تاریخ

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیمین سیف: محرم در استان مرکزی، تنها تقویمی از سوگواری نیست بلکه حافظه‌ای تاریخی است که هر سال در کالبد شهرها، روستاها و محلات این سرزمین جان می‌گیرد.

عاشورا صرفاً واقعه‌ای در گذشته نیست؛ حقیقتی جاری است که در صدا، حرکت، اشک و آیین، خود را بازتولید می‌کند. از صحن امامزاده محمدعابد(ع) در اراک تا کوچه‌های کهن تفرش، از نخل‌های خمین و نراق تا چغچغه‌های انجدان، محرم در این خطه نه فقط یک مناسبت مذهبی، بلکه بخشی از زیست فرهنگی مردم است؛ زیستی که قرن‌ها بر مدار محبت اهل بیت(ع) شکل گرفته و همچنان پابرجاست.

مرکزی از جمله استان‌هایی است که با بافت مذهبی و اجتماعی ریشه‌دار خود، یکی از کانون‌های مهم آیین‌های عاشورایی در کشور به شمار می‌رود. فعالیت بیش از ۲۳۰۰ هیئت مذهبی در این استان، گواهی روشن بر عمق این پیوند اجتماعی است؛ ظرفیتی که در دل آن، بیش از ۳۰۰ هیئت بانوان و ۷۵۰ هیئت برادران تنها در شهرستان اراک، بدنه اصلی عزاداری‌های مردمی را شکل می‌دهند.

در میان این گستره، ۴۰ هیئت شاخص، محور حرکت‌های اصلی عزاداری در سطح استان هستند اما شاید مهم‌تر از هیئات شاخص، آن نیمه پنهان و کمتر دیده‌شده‌ای باشد که در مناطق محروم و میان اقشار کم‌برخوردار جریان دارد؛ جایی که بیش از نیمی از هیئات مذهبی استان، با کمترین امکانات اما با عمیق‌ترین باورها، بیرق عزای حسین(ع) را برپا نگه داشته‌اند.

در اراک، آیین‌های محرم از ساعت ۲۰ با برگزاری مجالس هیئات مذهبی در نقاط مختلف شهر آغاز می‌شود و پس از آن نیز حسینیه شهدای اراک به محور اصلی اجتماعات شبانه عزاداران تبدیل می‌شود؛ جایی که مردم تا نیمه‌شب در فضایی متمرکز، با روضه و مداحی، پیوند خود را با فرهنگ عاشورا تجدید می‌کنند.

در کنار این مرکزیت، امامزاده محمدعابد(ع) فرزند بلافصل امام موسی کاظم(ع) و برادر امام رضا(ع)، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین پایگاه‌های آیینی اراک به شمار می‌رود؛ مکانی که در حافظه مذهبی مردم شهر، همواره جایگاه ویژه‌ای در مناسک محرم داشته و دارد.

عَلَم، نخل، تعزیه و چغچغه؛ چهار فصل سوگ حسینی در استان مرکزی

آنچه محرم در استان مرکزی را متمایز می‌کند، تنوع آیین‌های بومی و تاریخی آن است؛ آیین‌هایی که در گذر زمان، نه‌تنها فراموش نشده‌اند بلکه به بخشی از میراث معنوی این استان بدل شده‌اند.

در تفرش، تعزیه هنوز زنده است؛ نه به‌عنوان یک نمایش، بلکه به‌مثابه بازآفرینی عاطفی و معرفتی واقعه کربلا. تعزیه سیار دو محله تاریخی قلعه و حصار در دهه اول محرم، یکی از جلوه‌های شاخص این سنت است؛ حرکتی که در آن، کوچه‌ها خود به صحنه روایت عاشورا بدل می‌شوند، همین سنت در روستای وفس نیز با حفظ نسخه‌های اصیل و شیوه‌های سنتی اجرا می‌شود و از نمونه‌های کم‌نظیر شبیه‌خوانی در منطقه است.

در خمین و نراق، نخل‌گردانی همچنان شکوه دیرینه خود را حفظ کرده است؛ آیینی نمادین که ریشه در سوگ جمعی برای تشییع پیکر سیدالشهدا(ع) دارد.

نخل، در اینجا تنها یک سازه چوبی نیست؛ نماد بار سنگین مصیبت و وفاداری مردمی است که قرن‌ها این سنت را بر دوش کشیده‌اند.

در تفرش، آیین علم‌بران و در هزاوه، علم‌گردانی، امتداد همان پرچمداری تاریخی جبهه حق است؛ نمادهایی که در فرهنگ عاشورایی، یادآور علمدار کربلا حضرت ابوالفضل(ع) هستند و در میان مردم از جایگاهی ویژه و احترامی عمیق برخوردارند.

در انجدان، چغچغه‌زنی؛ آیینی کم‌نظیر و خاص که با ضرباهنگ چوب‌ها، ریتمی از اندوه و حماسه را در فضا جاری می‌کند. این مراسم، نمونه‌ای روشن از پیوند میان سنت‌های بومی و مناسک دینی در استان مرکزی است؛ پیوندی که هویت مذهبی این خطه را منحصربه‌فرد کرده است.

محرم امسال در کدام هیئت‌های اراک شرکت کنیم؟

محرم امسال در اراک، بار دیگر با برپایی ده‌ها مجلس روضه و هیئت مذهبی در نقاط مختلف شهر، جلوه‌ای از شور و شعور حسینی را رقم زده است.

حسینیه ایران (میدان شهدا)

زمان‌بندی برنامه‌ها:

۲۱:۳۰ تا ۲۲: زیارت عاشورا و قرآن

۲۲ تا ۲۲:۳۰ سخنرانی

۲۲:۳۰ تا ۲۳:۳۰ عزاداری

مکان: میدان شهدا

مسجد آسید مهدی (ره)

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد، به مدت ۱۲ شب – ساعت ۲۰:۳۰

مکان: خیابان ادبجو، خیابان شهید فردین‌پور

سخنران: شیخ احمد زمانیان

مداحان: حاج علی شانقی، کربلایی مهدی قدیری، کربلایی ایمان زمانیان، حاج اسماعیل پدوار

حسینیه شهدای گمنام

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب – ساعت ۲۰:۳۰

مکان: خیابان شهدا

سخنران: حجت‌الاسلام ماهری

حسینیه صاحب‌الزمان(عج)

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب، بعد از نماز عشا

مکان: خیابان آیت‌الله غفاری، خیابان شهید قرنی

مداحان: حاج سید مسعود حسینی، حاج عباس قربانی

مدرسه شهید منتظری (خیابان داوران)

از دوشنبه ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب – ساعت ۲۲:۳۰

مکان: خیابان داوران، ده‌متری کمالی (صالحی)

سخنرانان: شیخ سجاد کمالی‌صدر، شیخ عبدالله مولایی، شیخ اکبر محمدی

مداحان: کربلایی مهدی فاطمی‌مقدم، کربلایی حمید صادقی‌نیا، کربلایی فریدون فراهانی

کوی امام علی(ع) – جنب مزار شهید گمنام

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد، ساعت ۲۱:۰۰

مکان: انتهای خیابان ۲۰ متری فوتبال

سخنرانان: حجت‌الاسلام رجبی، حجت‌الاسلام عسگری

روضه‌خوان: حاج عباس حسین‌خانی

مداحان: کربلایی حسین کارخانه، کربلایی علیرضا مهدی‌پور

مسجد حاج انتظام

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد – پس از نماز مغرب و عشاء

مکان: خیابان شهید شبان

مسجد نبی اکرم(ص) شهرک صنایع

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد، به مدت ۱۲ شب – بعد از نماز مغرب و عشاء

سخنران: حجت‌الاسلام بهزاد محمدی

مکان: شهرک صنایع

مسجد رسول‌الله(ص)

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد – ساعت ۲۰:۱۵

برنامه: زیارت عاشورا، سخنرانی و عزاداری

سخنران: دکتر خاتمی‌نژاد

مداح: کربلایی مهدی قاسمی

مکان: خیابان دانشگاه، خیابان شهید مدرس

تکیه شهزاده قاسم و شهزاده علی‌اصغر(ع)

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب – ساعت ۲۰ تا ۲۲:۳۰

مکان: خیابان خرم، ابتدای کوچه خرم، روبروی کلینیک ایرانمهر



دانشگاه ملی مهارت

سخنران: شیخ علی مهاجر

مداحان: کربلایی رضا قاسمی، کربلایی احمد یاری، کربلایی احمدرضا شفیعی

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب – ساعت ۲۰:۳۰

مکان: اراک، شهرک معلم، بلوار شهدای دولت



عزاداری دهه اول محرم الحرام در گلزار شهدای محلات

به کلام:

حجت الاسلام حسن حاج رضایی

با نوای:

کربلایی محمد عبدالحسینی

از دوشنبه ۲۵ خرداد / به مدت ۱۱ شب

گلزار شهدا / صحن مطهر قبور شهداء محلات

حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) ساوه

سخنران:

کربلایی علی احمد شیری

با نوای:

ذاکرین اهل بیت علیهم‌السلام

ازدوشنبه ۲۵ خرداد ماه به مدت ۱۳ شب

خواهران و برادران

خیابان سیدعلی‌اصغر،ثلاث۵، نبش شعبانی۲۰

حسینیه حضرت اباالفضل العباس(علیه السّلام) ساوه

به گزارش مهر، محرم در دیار آفتاب تجلی استمرار یک میراث فرهنگی و دینی ریشه‌دار است که نسل‌به‌نسل در جان مردم این سرزمین جریان یافته است و این جغرافیا هر سال در آیینه عاشورا بازخوانی می‌شود و هویت آیینی خود را بازمی‌یابد.