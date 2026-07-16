هشدار نماینده رشت و خمام نسبت به هدر رفت سرمایه‌ های ملی در سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا احمدی سنگر بعد از ظهر پنجشنبه با حضور در محل دفن زباله سراوان، آخرین وضعیت این سایت را به صورت میدانی مورد بررسی قرار داد.
وی در این بازدید با اشاره به اقدامات گسترده انجام شده در دولت شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی برای ساماندهی سراوان، اظهار داشت: در آن دوره با صرف هزینههای میلیاردی از محل اعتبارات ملی و استانی، عملیات بهسازی، تثبیت، ساماندهی و کاهش آثار زیستمحیطی این سایت با جدیت دنبال شد و بخش مهمی از زیرساختهای لازم برای کنترل بحران ایجاد گردید.
احمدیسنگر با ابراز نگرانی از تداوم زبالهریزی در برخی نقاط سراوان، تصریح کرد: هرچند نسبت به گذشته تغییرات مثبتی مشاهده میشود، اما ادامه ورود و تخلیه زباله در این محدوده، میتواند بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای انجامشده را با خطر جدی مواجه کرده و خسارتهای سنگینی به بیتالمال وارد کند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: صیانت از زیرساختهایی که با هزینههای میلیاردی ایجاد شدهاند، ضرورتی اجتنابناپذیر است و دستگاههای مسئول باید با مدیریت اصولی پسماند، از بازگشت سراوان به شرایط بحرانی گذشته جلوگیری کنند.
وی در پایان خواستار نظارت مستمر، اجرای کامل برنامههای مدیریت پسماند و جلوگیری از هرگونه اقداماتی شد که موجب تخریب دستاوردهای سالهای گذشته و هدررفت سرمایههای ملی میشود.
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