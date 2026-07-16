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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

بقایی: نیروهای مسلح ایران برای هر سناریویی آمادگی دارند

بقایی: نیروهای مسلح ایران برای هر سناریویی آمادگی دارند

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با المسیره هشدار داد که هر نوع حمله‌ای به کشورمان با پاسخ قاطعانه و مستقیم مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با این شبکه گفت: نیروهای مسلح ما برای هر سناریویی آمادگی دارند و این چیزی است که آن را در میدان ثابت کردیم.

بقایی در ادامه مصاحبه با المسیره افزود: نیروهای مسلح ایران از مسیر دیپلماسی حمایت می کنند اما ملت دست بسته نیست و با همه قدت از کشور دفاع خواهد کرد.

وی هشدار داد: هر نوع حمله ای به ایران با پاسخ قاطعانه و مستقیم مواجه خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: در خصوص یادداشت تفاهم، از ابتدا مواضع خود را بیان کردیم و آن، پایبندی در مقابل پایبندی است.

کد مطلب 6889915

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