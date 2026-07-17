به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار تصاویر ۸ شهید حملات جنایتکارانه ۲۶ تیرماه آمریکا به استان هرمزگان، در صفحه شخصی خود نوشت: «آمریکا می‌خواهد با حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتار بی‌گناهان، به اصطلاح «قدرت» خود را به رخ بکشد؛ شب گذشته، ارتش تروریستی آمریکا باز هم مرتکب جنایات جنگی شد و با حمله به چند پل و محله مسکونی در استان هرمزگان، ۸ هم‌وطن شامل ۴ بانو و ۴ مرد، از جمله دو برادر معلول را به شهادت رساند.»

وی تاکید کرد: «ملت ایران امروز بیش از هر زمانی متحد و مصمم است که قاطعانه دشمنان وحشی را از تجاوز نظامی جنایتکارانه علیه میهن عزیزمان، پشیمان کند.»