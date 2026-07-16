به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی «تلگراف» با انتشار گزارشی ادعا کرد که یمنی ها ظاهراً در حال تدارک بستن تنگه باب‌المندب هستند؛ تنگه‌ای که یکی از مهم‌ ترین مسیرهای تجارت دریایی جهان محسوب می‌ شود.

بر اساس ادعای این رسانه، گزارش مذکور حاکی از آن است که یمن هنوز اقدامی عملی انجام نداده و در چارچوب کارزار گسترده‌تر ایران برای افزایش فشار بر آمریکا و متحدانش، منتظر فرصتی است که آن را مناسب می‌داند. در صورت بسته شدن تنگه باب‌المندب، کشتی‌های تجاری ناچار خواهند شد مسیری بسیار طولانی‌تر را از اطراف «Cape of Good Hope» در جنوب آفریقا طی کنند که این امر موجب افزایش قابل‌توجه زمان کشتیرانی و هزینه‌های حمل‌ونقل خواهد شد.

«تلگراف» در این گزارش اضافه کرد: راهبرد گزارش‌شده، بازتاب‌ دهنده نگرانی‌ های موجود درباره تنگه هرمز است؛ دیگر گذرگاه حیاتی و راهبردی انرژی در جهان که بروز اختلال در آن، بارها موجب نگرانی‌هایی در خصوص عرضه جهانی نفت و تجارت بین‌المللی شده است. تنگه باب‌المندب، دریای سرخ را به خلیج عدن و دریای عرب متصل می‌کند و به عنوان دروازه‌ای حیاتی برای محموله‌های تجاری و انرژی عمل می‌کند که از طریق کانال سوئز میان اروپا و آسیا در تردد هستند. هرگونه اختلال طولانی‌مدت در تردد از این تنگه می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای زنجیره‌های تأمین جهانی و تجارت دریایی داشته باشد.

به نوشته تلگراف، یمنی ها فعلاً برای اجرای این اقدام دست نگه داشته‌اند و هم‌زمان با پیشبرد کارزار فشار راهبردی و گسترده‌تر ایران، تحولات منطقه‌ای را رصد می‌کنند.

گفتنی است که تنش آفرینی های آمریکا در منطقه باعث بروز ناامنی هایی در تنگه هرمز و باب المندب شده است؛ حال آنکه پیش از اقدامات تجاوزکارانه واشنگتن، مسیرهای مذکور برای تردد کشتی ها ایمن بود.