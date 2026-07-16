شرکت کپلر: کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان بسیار محدود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، داده‌های شرکت «کپلر» نشان می دهد که با ازسرگیری حملات آمریکا و ایران، کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان بسیار محدود است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی این شرکت ردیابی کشتی، دیروز چهارشنبه ۱۳ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند و فقط یک کشتی از مسیر جنوبی نزدیک ساحل عمان استفاده کرد.

همچنین داده های ردیابی کشتی‌ها توسط شرکت «کپلر» نشان می دهد که روز سه شنبه هم ۹ کشتی از میان ۱۱ کشتی از مسیر تعیین شده توسط ایران در تنگه هرمز عبور کردند.

تجاوزات آمریکا علیه ایران در منطقه خلیج فارس باعث اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز شده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که مدیریت تنگه را به دست دارد و کشتی ها باید تنها از مسیر امنی که ایران تعیین می کند عبور کنند. همچنین پیامدهای استفاده از مسیرهای جایگزین که راه را برای مداخله نظامی آمریکا در منطقه فراهم می کند بر عهده کشتی های متخلف است.