دختر شطرنجباز ایران نایب قهرمان جوانان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، رقابت‌های شطرنج قهرمانی رده‌های سنی آسیا که از ۲۴ تیر تا ۳ مرداد ۱۴۰۵ (۱۵ تا ۲۵ جولای ۲۰۲۶) در شهر شنژن چین در حال برگزاری است، شاهد درخشش نماینده شایسته کشورمان بود.

در رده سنی زیر ۱۸ سال مهسا علوی با کسب ۵.۵ امتیاز از ۷ دور مسابقه، موفق شد در بخش رپید (سریع) در جایگاه دوم جدول رده‌بندی قرار گرفته و مدال ارزشمند نقره این رقابت‌ها را از آن خود کند.

دو شطرنجباز از کشور روسیه و ازبکستان مقام اول و سوم این بخش را تصاحب کردند.

هدایت تیم اعزامی کشورمان در این مسابقات بر عهده استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه به عنوان سرمربی است و فریبا علی‌نوری نیز سرپرستی کاروان اعزامی را بر عهده دارد.