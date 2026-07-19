به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شطرنج رده های سنی آسیا با برگزاری دیدارهای دور پنجم در شنژن چین پیگیری شد که طی آن نمایندگان کشورمان ۶ پیروزی و ۳ تساوی را به ثبت رساندند.
در این دور، الشن میکائیلی، ساورینا راهپیما، دیانا نجفی، مهسا علوی، رامتین کاکاوند و عرشیا علاقهمند برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. همچنین کیارش کاظمی، محمدپوریا محمودی و عسل ابراهیمیرشتی مقابل حریفان خود به نتیجه تساوی دست یافتند.
این دور از مسابقا در حالی به پایان رسید که چهار نماینده کشورمان رکورد دیدارهای بدون باخت خود را حفظ کردند. بر اساس نتایج ثبتشده تا پایان دور پنجم، محمدپوریا محمودی در رده سنی زیر ۱۴ سال پسران با کسب ۴.۵ امتیاز، شطرنجباز ایرانی است که هر پنج دیدار خود را بدون باخت پشت سر گذاشته و با چهار برد و یک تساوی در صدر جدول این رده قرار دارد.
همچنین رامتین کاکاوند در رده سنی زیر ۱۴ سال پسران، عرشیا علاقهمند در رده سنی زیر ۱۶ سال پسران و عسل ابراهیمیرشتی در رده سنی زیر ۱۶ سال دختران نیز با کسب چهار امتیاز، بدون شکست به کار خود در این رقابتها ادامه میدهند.
این چهار شطرنجباز در پنج دور نخست مسابقات هیچ شکستی را تجربه نکردهاند و نتایج آنها تنها شامل برد و تساوی بوده است.
شطرنج ردههای سنی آسیا؛
پیشتازیِ بدون شکستِ چهار شطرنجباز ایران تا پایان دور پنجم
رقابتهای شطرنج رده های سنی آسیا در حالی به پایان دور پنجم رسید که ۴ نماینده کشورمان بدون شکست هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شطرنج رده های سنی آسیا با برگزاری دیدارهای دور پنجم در شنژن چین پیگیری شد که طی آن نمایندگان کشورمان ۶ پیروزی و ۳ تساوی را به ثبت رساندند.
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