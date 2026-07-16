پیمان فیروزنیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر بخش کشاورزی استان و امنیت غذایی اظهار کرد: استان اصفهان سال‌هاست با پدیده خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تغییرات اقلیمی به عنوان یک مسئله جهانی، شدت تأثیر خود را در مناطق کویری و خشک مانند اصفهان بیشتر نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: برای مواجهه با این شرایط، به سمت کشت محصولاتی با نیاز آبی کمتر حرکت کرده‌ایم.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: در حال حاضر بیش از بیست رقم بذر گندم آبی و دیم برای شرایط مختلف آب و هوایی استان تولید می‌شود.

کشت بذرهای مقاوم به شوری و با نیاز آبی کم

به گفته فیروزنیا، تمرکز اصلی بر ارقام زودرس و میان‌رس با نیاز آبی کمتر و همچنین ارقام مقاوم به شوری آب و خاک است تا تولید در شرایط سخت ادامه یابد.

وی به معرفی محصولات جایگزین و مقاوم پرداخت و گفت: محصولاتی مانند گلرنگ برای مناطق خشک و شور، سورگوم علوفه‌ای معروف به شترِ غلات که با آب بسیار کم عملکرد خوبی دارد و ارقام جدید ارزن که می‌تواند جایگزین مناسبی برای ذرت باشد، در دستور کار قرار گرفته‌ است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: ارزن به دلیل رشد سریع تا ارتفاع دو متر و امکان برداشت چندباره، می‌تواند عملکرد ۸۰ تا ۹۰ تن در هکتار داشته باشد و آینده روشنی برای علوفه و تولید دانه در استان رقم بزند.

فیروزنیا با اشاره به طرح جهش تولید در دیمزارها افزود: این طرح از حدود پنج سال پیش با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آغاز شده و با استفاده از بذرهای جدید، روش‌های نوین کشت و نظارت کارشناسان، به دنبال افزایش تولید در دیمزارها و تأمین امنیت غذایی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس الگوی کشت تعیین‌شده برای استان در سال زراعی کنونی، در بخش زراعت گندم حدود ۴۷ هزار و ۱۰۰ هکتار گندم آبی و همچنین ۴۵ هزار و ۸۵۰ هکتار گندم دیم در مناطق دیم‌خیز استان از جمله شهرستان‌های فریدن، فریدون‌شهر، چادگان، بوئین و میاندشت و سمیرم کشت شده که عمده تولید گندم دیم استان در این مناطق متمرکز است.

فیروزنیا افزود: برآورد ما این است که امسال تولید گندم استان (آبی و دیم) حدود ۲۳۰ هزار تن باشد و تا کنون حدود ۳۰ هزار تن گندم به صورت خرید تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.

علل افزایش شدید قیمت کودهای شیمیایی

وی درباره تأثیر جنگ و محاصره دریایی بر نهادهای کشاورزی گفت: در بخش کودهای ازته، کشور خودکفا است و حتی صادرکننده محسوب می‌شود اما به دلیل شرایط اخیر، تولید در برخی واحدهای پتروشیمی با وقفه مواجه شده و قیمت‌ها افزایش یافته است. امیدواریم پتروشیمی‌ها همکاری بیشتری با بخش کشاورزی داشته باشند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: در خصوص کودهای فسفاته و پتاسه، پس از تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت شدیدی رخ داده که تأمین آن را برای کشاورزان دشوار کرده است.

فیروزنیا افزود: تلاش می‌کنیم با پرداخت یارانه‌های مناسب، کود را در اختیار کشاورزان قرار دهیم تا تولید دچار مشکل نشود ضمن اینکه در مورد کودهای ازته نیز موجودی انبارهای استان را برای کشاورزان مناطق در حاشیه زاینده‌رود تخصیص دادیم تا با بازگشایی آب، مشکلی در تولید ایجاد نشود.