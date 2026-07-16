نماینده لبنانی: توافق با رژیم صهیونیستی قابل اجرا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حسن فضل الله نماینده عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان گفت: انتخاب رئیس‌جمهور از طرف حزب الله و جنبش امل یک تعهد اخلاقی بود و مقاومت تعهدات خود را در جنوب لیتانی انجام داد، اما دولت به تعهدات خود پایبند نبود.

حسن فضل الله افزود: دولت به تضمین‌های خود وفا نکرد و خون ما همچنان ریخته می‌شود. در تمام دیدارهای ما با رئیس‌جمهور، جز تحویل موشک‌های سنگین چیزی از او نشنیدیم. با وجود دیدارهای مستقیم و تلاش‌های مستمرمان برای رسیدن به راه‌حل، دولت تصمیمات ظالمانه و نادرستی علیه مقاومت و محیط آن اتخاذ می‌کرد.

این نماینده لبنانی خاطرنشان کرد: پس از تجاوز اسرائیل، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر برای جرم انگاری مقاومت تلاش کردند و جنایتی را مرتکب شدند که هدف آن درگیری داخلی بود و ما مراقب بودیم به آن کشیده نشویم. تلاش‌های ما با رئیس‌جمهور برای جلوگیری از سقوط خطرناک دولت متوقف نشد تا نقش ملی وحدت ‌بخش خود را از دست ندهد.

وی تصریح کرد: آخرین تلاش‌های ما چند روز قبل از توافق شوم انجام شد تا کشورمان به تسلیم کامل در برابر دشمن کشیده نشود. این توافق دشمن را مبهوت کرد، زیرا به آن چیزی داد که قبلا به دست نیاورده بود. متن توافق روشن است: به موجودیت لبنان پایان می‌دهد، تجاوزات دشمن را مشروع می‌کند، ارتش ما را با آزمایش از طرف ارتش دشمن روبر می کند و مناطق آزمایشی را تعیین می‌کند.

حسن فضل الله تأکید کرد: این توافق قابل اجرا نیست و صهیونیست‌ها نمی‌توانند آن را تحمیل کنند. نادیده گرفتن مخالفت مردمی با توافق، لبنان را تحت اشغال قرار می‌دهد و شکاف بین مردم و دولت را افزایش می‌دهد. فرصتی برای تجدیدنظر و بازگشت به منطق دولت وجود دارد.