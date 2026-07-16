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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

سرمایه‌گذاری ۱۶.۸ همتی برای توسعه برق خورشیدی در گلستان

سرمایه‌گذاری ۱۶.۸ همتی برای توسعه برق خورشیدی در گلستان

اینچه برون- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: با اجرای طرح‌های جدید، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان تا پایان سال به ۲۱۰ مگاوات افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی اینچه‌برون اظهار کرد: تا یک سال قبل مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی گلستان تنها سه مگاوات بود، اما با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تاکنون این ظرفیت به ۵۴ مگاوات رسیده است.

وی افزود: امروز نیز نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی اینچه‌برون وارد مدار تولید شد و با بهره‌برداری از آن، گام دیگری در مسیر توسعه انرژی‌های پاک و کاهش ناترازی برق استان برداشته شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با بیان اینکه این نیروگاه قابلیت تأمین برق بین ۷۰۰ تا هزار و ۶۰۰ خانوار را دارد، گفت: برای احداث این پروژه حدود ۲۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

موسوی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی گلستان به ۲۱۰ مگاوات خواهد رسید که تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه انرژی خورشیدی است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین برق در استان خاطرنشان کرد: گلستان در حال حاضر با حدود هزار مگاوات ناترازی در تولید برق مواجه است و برای جبران این کمبود، برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و سایر منابع تولید انرژی در دست اجرا قرار دارد.

موسوی تأکید کرد: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، علاوه بر کاهش ناترازی برق، نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، تأمین برق پایدار مشترکان و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد داشت.

کد مطلب 6889995

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