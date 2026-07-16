به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی اینچهبرون اظهار کرد: تا یک سال قبل مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی گلستان تنها سه مگاوات بود، اما با اجرای طرحهای توسعهای، تاکنون این ظرفیت به ۵۴ مگاوات رسیده است.
وی افزود: امروز نیز نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی اینچهبرون وارد مدار تولید شد و با بهرهبرداری از آن، گام دیگری در مسیر توسعه انرژیهای پاک و کاهش ناترازی برق استان برداشته شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با بیان اینکه این نیروگاه قابلیت تأمین برق بین ۷۰۰ تا هزار و ۶۰۰ خانوار را دارد، گفت: برای احداث این پروژه حدود ۲۱۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است.
موسوی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال جاری ظرفیت نیروگاههای خورشیدی گلستان به ۲۱۰ مگاوات خواهد رسید که تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری بالغ بر ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه انرژی خورشیدی است.
وی با اشاره به وضعیت تأمین برق در استان خاطرنشان کرد: گلستان در حال حاضر با حدود هزار مگاوات ناترازی در تولید برق مواجه است و برای جبران این کمبود، برنامههای ویژهای در حوزه توسعه نیروگاههای خورشیدی و سایر منابع تولید انرژی در دست اجرا قرار دارد.
موسوی تأکید کرد: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، علاوه بر کاهش ناترازی برق، نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، تأمین برق پایدار مشترکان و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی خواهد داشت.
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