هشدار سفارت آمریکا به اتباع خود در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در بغداد به اتباع خود در عراق توصیه کرد که پس از حملات پهپادی شب گذشته به اربیل، سطح آمادگی و هوشیاری خود را افزایش دهند.

در بیانیه این سفارتخانه اعلام شده است که احتمال ایجاد اختلال ناگهانی در پروازها و بسته شدن حریم هوایی منطقه وجود دارد.

این هشدار در حالی صادر شده است که کنسولگری و پایگاه های آمریکا در اربیل چهارشنبه هدف حملات سنگین پهپادی قرار گرفت و اخباری درباره کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان اشغالگر آمریکایی منتشر شد.

آمریکا همچنین بار دیگر از شهروندان خود خواست از سفر به عراق به علت احتمال وقوع حملات تروریستی، احتمال ربوده شدن، ناآرامی ها و درگیری های مسلحانه خودداری کنند.