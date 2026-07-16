ادعای کاخ سفید: ایران به مذاکره و توافق با آمریکا تمایل دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری در واشنگتن مدعی شد: ایران به مذاکره با آمریکا ادامه می دهد و به امضای توافق تمایل دارد.

«کارولین لویت» در ادامه ادعاهای خود و بدون اشاره به تحمل خسارت ها و تلفات سنگین ناشی از حملات ایران به پایگاه های آمریکایی در منطقه افزود: حملات اخیر به ایران به سبب اقدام ایران در نقض یادداشت تفاهم بود. رئیس جمهور ترامپ به جهان ثابت کرد که ما می توانیم در هر زمان و هر جایی ایران را هدف قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه «ترامپ به اصل تحقق صلح از طریق زور باور دارد»، در ادعایی خلاف واقع گفت: رئیس جمهور ترامپ همواره از راه حل های دیپلماتیک استقبال می کند.‌ نظام ایران دچار دودستگی است و بخشی از آن از امضای توافق حمایت می کند.

کارولین لویت همچنین با مخفی کردن اختلاف در کاخ سفید درباره پرونده ایران ادعا کرد که مواضع ترامپ و معاونش درباره ایران یکی است.

این مقام کاخ سفید در ادامه گزافه گویی های خود افزود: رئیس جمهور ترامپ به ایران اجازه نخواهد داد که کشتی ها را در تنگه هرمز هدف قرار دهد؛ بی آنکه پیامدهای آن را متحمل شود. تنگه هرمز برای کشتی هایی که به سمتی غیر از ایران می روند یا از جایی غیر از ایران حرکت می کنند، باز است.