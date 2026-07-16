به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شالبافیان شامگاه پنجشنبه در همایش مدیران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حوزه گردشگری مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای رفع تدریجی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران خبر داد.

شالبافیان با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در رونق صنعت گردشگری، اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، رفع تدریجی موانع و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند تعامل دولت و بخش خصوصی است، بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای طرح‌های گردشگری تأکید کرد.

در این همایش، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیز مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این حوزه را مطرح کردند که از جمله آن می‌توان به لزوم حمایت‌های مالی مؤثر، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، رفع برخی محدودیت‌های زیست‌محیطی، شفاف‌سازی قوانین مرتبط با تغییر کاربری اراضی، تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی پروژه‌ها اشاره کرد.