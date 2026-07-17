خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صبحی که قرار بود با شور و هیجان یک دیدار دوستانه فوتسال آغاز شود، برای دختران ورزشکار شهرستان دیّر به حادثه‌ای تلخ تبدیل شد.

اعضای یک باشگاه فوتسال دخترانه که برای برگزاری مسابقه‌ای دوستانه راهی شهرستان جم بودند، هرگز تصور نمی‌کردند مسیر کوتاه پیش رو با واژگونی مینی‌بوس و انتقال آنان به بیمارستان پایان یابد.

وقوع این سانحه، علاوه بر ایجاد نگرانی برای خانواده‌های ورزشکاران، بار دیگر نگاه‌ها را به وضعیت ایمنی خودروهای حمل‌ونقل، نحوه اعزام تیم‌های ورزشی و ضرورت رعایت دقیق استانداردهای ایمنی در سفرهای جاده‌ای معطوف کرد.

هرچند خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، اما مصدومیت شمار زیادی از دختران نوجوان، اهمیت پیشگیری از چنین حوادثی را دوچندان کرده است.

در ساعات ابتدایی پس از حادثه، نیروهای امدادی، اورژانس، پلیس راه و مسئولان شهرستان در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی با سرعت انجام گرفت. پیگیری وضعیت درمانی مصدومان نیز در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

اکنون اگرچه بیشتر مصدومان از بیمارستان مرخص شده‌اند، اما بررسی علت وقوع حادثه و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی همچنان از مطالبات جدی خانواده‌ها و افکار عمومی است.

۲۵ نفر مصدوم

جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این سانحه اظهار کرد: مینی‌بوس ایسوزوی متعلق به آموزش و پرورش شهرستان دیّر، گروهی از دختران ورزشکار را از شهرستان دیّر به مقصد شهر ریز در شهرستان جم منتقل می‌کرد که در مسیر واژگون شد.

سرهنگ رسول قنبری با بیان اینکه در این حادثه ۲۵ نفر مصدوم شدند، افزود: تمامی مصدومان توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و از این تعداد، ۲۲ نفر پس از دریافت خدمات درمانی به صورت سرپایی ترخیص شدند و تنها سه نفر برای ادامه درمان در بیمارستان بستری شدند.

علت حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه

وی با اشاره به بررسی‌های اولیه پلیس، علت حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد و از رانندگان خواست با رعایت سرعت مجاز، حفظ فاصله ایمن و پرهیز از هرگونه بی‌احتیاطی، نقش مؤثری در کاهش سوانح رانندگی ایفا کنند.

بیشتر حادثه‌دیدگان همان روز از بیمارستان ترخیص شدند

معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان دیّر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده، گفت: اعضای باشگاه فوتسال دخترانه به همراه مربی، مدیرعامل باشگاه و اولیای دو نفر از ورزشکاران برای انجام یک بازی دوستانه عازم شهرستان جم بودند که در مسیر، مینی‌بوس به دلیل بروز نقص فنی در سیستم ترمز دچار سانحه شد.

خوشبختانه بیشتر حادثه‌دیدگان همان روز از بیمارستان توحید جم ترخیص شدند. یکی از مصدومان که دچار شکستگی پا شده بود نیز پس از درمان به منزل بازگشته و تنها یک نفر به دلیل آسیب‌دیدگی دست برای انجام عمل جراحی به شیراز اعزام شده است زبیده کاظمی با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان افزود: خوشبختانه بیشتر حادثه‌دیدگان همان روز از بیمارستان توحید جم ترخیص شدند. یکی از مصدومان که دچار شکستگی پا شده بود نیز پس از درمان به منزل بازگشته و تنها یک نفر به دلیل آسیب‌دیدگی دست برای انجام عمل جراحی به شیراز اعزام شده است.

وی درباره روند اعزام این تیم نیز توضیح داد: مطابق ضوابط، باشگاه‌ها باید درخواست‌های خود را از طریق اداره ورزش و جوانان پیگیری کنند، اما در این مورد باشگاه به صورت مستقیم برای تأمین وسیله نقلیه با آموزش و پرورش مکاتبه کرده بود. با این حال، اداره ورزش و جوانان پس از اطلاع از حادثه، پیگیری وضعیت مصدومان را در دستور کار قرار داد.

کاظمی همچنین تأکید کرد: باشگاه فوتسال دارای مجوز رسمی فعالیت بوده و تمامی ورزشکاران این تیم نیز تحت پوشش بیمه ورزشی قرار دارند.

پیگیری روند درمان مصدومان

فرماندار شهرستان دیّر نیز با حضور در بیمارستان توحید جم از مصدومان عیادت کرد.

سیدعلیرضا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در بیمارستان حاضر شدیم و از نزدیک روند درمان مصدومان را پیگیری کردیم. خوشبختانه حال عمومی همه حادثه‌دیدگان رضایت‌بخش است.

برنامه ارتباطی با آموزش و پرورش نداشته است

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیّر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی ابهامات مطرح‌شده درباره این اعزام، گفت: این برنامه ارتباطی با آموزش و پرورش نداشته و اعزام تیم توسط این مجموعه انجام نشده است. تنها در پاسخ به درخواست ارائه‌شده، وسیله ایاب و ذهاب در اختیار متقاضیان قرار گرفته بود.

حمزه خواجه تأکید کرد: آموزش و پرورش مسئولیت برگزاری این برنامه ورزشی را بر عهده نداشته است.



حادثه واژگونی مینی‌بوس دختران فوتسالیست دیّری اگرچه بدون تلفات جانی به پایان رسید، اما بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر وضعیت فنی خودروهای حمل‌ونقل، رعایت کامل قوانین رانندگی، شفاف بودن فرآیند اعزام تیم‌های ورزشی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را یادآور شد؛ موضوعی که می‌تواند از تکرار حوادث مشابه و به خطر افتادن جان نوجوانان و جوانان ورزشکار جلوگیری کند.