شکارچی: مدیریت تنگه هرمز به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی در شبکه خبر سیما با اشاره به جایگاه حقوقی تنگه هرمز اظهار کرد: این آبراه راهبردی در محدوده سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و مدیریت عبور و مرور در آن بر عهده این دو کشور است. سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به دلیل استفاده از این مسیر می‌توانند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، اما آمریکا که از هزاران کیلومتر دورتر در منطقه حضور یافته، هیچ حق قانونی برای دخالت در تنگه هرمز ندارد.

وی افزود: بر اساس حقوق بین‌الملل، تا ۱۲ مایل دریایی از سواحل، آب‌های سرزمینی کشورها محسوب می‌شود و در تنگه هرمز تنها ایران و عمان دارای ساحل هستند؛ بنابراین مدیریت این آبراه باید از سوی همین دو کشور انجام شود.

ایران برای تأمین امنیت حضور دارد، نه ایجاد ناامنی

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با رد ادعای ناامن‌سازی منطقه از سوی جمهوری اسلامی گفت: این ایران نبود که جنگ را آغاز کرد، بلکه خود مورد تجاوز قرار گرفت. امروز نیز حضور نیروهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز صرفاً با هدف تأمین امنیت مسیر تردد کشتی‌های تجاری، نفتکش‌ها و شناورها انجام می‌شود.

شکارچی تصریح کرد: آمریکا تلاش می‌کند با دخالت در مسیرهای دریایی و تحمیل خواسته‌های خود به شناورهای بین‌المللی، ناامنی ایجاد کند، در حالی که جمهوری اسلامی برای برقراری امنیت وارد عمل شده است.

پرواز پهپادهای آمریکایی پس از آتش‌بس، نشانه ادامه خصومت است

وی با اشاره به تحرکات آمریکا در منطقه افزود: از زمانی که آمریکایی‌ها خودشان آتش‌بس را اعلام کردند، حتی یک روز نیز پرواز پهپادهایشان بر فراز خلیج فارس و تنگه هرمز متوقف نشده است و این اقدام، نشانه استمرار رویکرد خصمانه آنهاست.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: عامل اصلی ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز آمریکاست، نه جمهوری اسلامی ایران.

کشورهای منطقه نباید امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار دهند

شکارچی با بیان اینکه امنیت منطقه با همکاری کشورهای منطقه تأمین می‌شود، اظهار کرد: اگر کشورهای مسلمان منطقه آسمان، سواحل و امکانات لجستیکی خود را در اختیار ارتش متجاوز آمریکا قرار ندهند، بسیاری از مشکلات امنیتی از بین خواهد رفت.

وی افزود: جمهوری اسلامی همواره از کشورهای همسایه خواسته است اجازه ندهند سرزمینشان به محلی برای پشتیبانی از اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران تبدیل شود.

ایران از مدیریت تنگه هرمز عقب‌نشینی نخواهد کرد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پایان با تأکید بر اینکه خروج آمریکا از منطقه یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی است، گفت: آمریکا نه تنها حق دخالت در تنگه هرمز را ندارد، بلکه اساساً نباید در منطقه حضور داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تدابیر فرمانده معظم کل قوا، هیچ‌گونه عقب‌نشینی در موضوع مدیریت تنگه هرمز نخواهند داشت و راهبرد ایران همچنان ایمن‌سازی منطقه و تضمین امنیت کشتیرانی است.

شکارچی تأکید کرد: مدیریت تنگه هرمز به هیچ وجه به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت.

نیروهای مسلح در آماده‌باش کامل هستند/ هرگونه حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخ گسترده مواجه خواهد شد

سردار شکارچی با اشاره به وضعیت نیروهای مسلح اظهار کرد: امروز همه نیروهای مسلح در تمامی استان‌های کشور در وضعیت آمادگی کامل قرار دارند و برای هرگونه سناریوی احتمالی در ساعت‌ها و روزهای آینده آماده هستند.

وی افزود: مردم باید بدانند جمهوری اسلامی از نیروهای مسلحی مقتدر، مجهز و آماده برخوردار است که در برابر هرگونه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی با قدرت ایستادگی خواهند کرد.

حمله به زیرساخت‌های ایران، همه زیرساخت‌های منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا گفت: رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر تهدید کرده است که زیرساخت‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد، اما موضع ایران در این زمینه کاملاً روشن است.

شکارچی تصریح کرد: همان‌گونه که سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) نیز اعلام کرده است، اگر آمریکا زیرساخت‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد، تمامی زیرساخت‌های منطقه به اهداف مشروع جمهوری اسلامی تبدیل خواهند شد.

وی ادامه داد: یا همه کشورهای منطقه می‌توانند نفت صادر کنند و از مسیرهای دریایی استفاده کنند، یا هیچ‌کس نخواهد توانست؛ البته بدون دخالت آمریکا، زیرا جمهوری اسلامی به دنبال محروم کردن کشورهای منطقه از منافعشان نیست و مشکل اصلی، حضور آمریکا در منطقه است.

جنگ اخیر، تصویر قدرت آمریکا را در افکار عمومی جهان تغییر داد

شکارچی با اشاره به نتایج جنگ اخیر اظهار کرد: آمریکا پیش از جنگ تلاش می‌کرد خود را قدرت بلامنازع جهان معرفی کند، اما این جنگ نشان داد چنین تصوری در افکار عمومی جهان فرو ریخته است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران توانست در برابر ارتشی مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی ایستادگی کند و ضربات سنگینی به آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد سازد؛ موضوعی که به اعتقاد وی، تصویر واقعی قدرت آمریکا را برای افکار عمومی جهان آشکار کرد.

در صورت تکرار تجاوز، پاسخ ایران شدیدتر خواهد بود

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: جمهوری اسلامی آغازگر هیچ جنگی نبوده و جنگ‌طلب نیست، اما اگر بار دیگر مورد تجاوز قرار گیرد، صرفاً به دفاع اکتفا نخواهد کرد و با رویکردی تهاجمی پاسخ خواهد داد.

وی گفت: اگر جنگی با شدت بیشتری بر کشور تحمیل شود، پاسخ جمهوری اسلامی از نظر گستره و شدت، بسیار فراتر از پاسخ‌های گذشته خواهد بود.

قدرت اصلی ایران، مردم و ایمان الهی است

شکارچی در بخش دیگری از سخنان خود، قدرت جمهوری اسلامی را تنها به توان نظامی محدود ندانست و اظهار کرد: پس از لطف و عنایت الهی، بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی مردم شجاع، باایمان و میدان‌دار ایران هستند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع «رهبر شهید انقلاب اسلامی» افزود: ملت ایران بار دیگر نشان داد در برابر هرگونه تجاوز و تهدید، متحد و استوار خواهد ایستاد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد: با وجود نیروهای مسلح مقتدر، حمایت مردم و عنایات الهی، جای هیچ نگرانی برای ملت ایران وجود ندارد و این دشمنان جمهوری اسلامی هستند که در نهایت شکست خواهند خورد.

توان دفاعی ایران در دل جنگ‌ها چند برابر شده است/ آمریکا دیگر قادر به ایفای نقش ابرقدرت نیست

سردار ابوالفضل شکارچی اظهار کرد: جمهوری اسلامی از دوران دفاع مقدس تاکنون آموخته است که در متن جنگ، توان و قدرت خود را افزایش دهد.

وی افزود: توان نیروهای مسلح پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و در فاصله آن تا جنگ تحمیلی سوم، چندین برابر افزایش یافت و این روند همچنان ادامه دارد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از آمادگی لازم برای تداوم نبرد در صورت لزوم برای ماه‌ها و حتی سال‌ها برخوردار هستند و در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.

ارتش و سپاه با وحدت کامل در میدان حضور دارند

شکارچی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جنگ‌های اخیر را هم‌افزایی ارتش و سپاه دانست و گفت: ملت ایران در جریان جنگ‌های اخیر، پیوند ناگسستنی ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در دفاع از کشور به‌روشنی مشاهده کردند.

وی افزود: ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی، مرزبانی و وزارت دفاع با هماهنگی کامل در کنار یکدیگر از امنیت کشور دفاع می‌کنند و این انسجام، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: ارتش امروز، ارتشی مکتبی و برخاسته از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و در کنار سپاه پاسداران، با کوچک‌ترین اقدام علیه ایران، پاسخی قاطع و فراتر از تصور دشمن خواهد داد.

توهین‌های مقامات آمریکایی نشانه ضعف آنهاست

شکارچی با انتقاد از ادبیات برخی مقامات آمریکایی گفت: توهین‌هایی که رئیس‌جمهور آمریکا و برخی مسئولان این کشور علیه ملت ایران مطرح می‌کنند، بیش از آنکه متوجه مردم ایران باشد، بیانگر فرهنگ سیاسی خود آنهاست.

وی افزود: ملت ایران، ملتی باادب، آگاه و دارای تمدنی کهن است و مسئولان جمهوری اسلامی نیز تربیت‌یافته مکتب اسلام هستند و هیچ‌گاه از ادبیات توهین‌آمیز در برابر دشمنان استفاده نمی‌کنند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا اظهار کرد: تجربه نشان داده است که مسئولان آمریکا به هیچ توافق و تفاهمی پایبند نیستند.

وی گفت: حتی پس از امضای تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا نیز طرف آمریکایی به تعهدات خود عمل نکرد؛ از این رو جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی به مقامات آمریکا ندارد.

با زبان قدرت با آمریکا سخن می‌گوییم

شکارچی تأکید کرد: کشوری که نه به قانون بین‌المللی پایبند است و نه به عهد و پیمان، تنها زبان قدرت را می‌فهمد و جمهوری اسلامی نیز در برابر چنین دشمنی با اقتدار سخن خواهد گفت.

وی افزود: نیروهای مسلح جان خود را برای دفاع از ملت، عزت، شرافت و منافع جمهوری اسلامی کف دست گرفته‌اند و در برابر هیچ قدرتی عقب‌نشینی نخواهند کرد.

پیام‌های فرمانده کل قوا دشمن را در هم شکست

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به پیام‌های فرمانده معظم کل قوا گفت: پیام‌های رهبر معظم انقلاب در جریان جنگ، روحیه دشمن را در هم شکست و موجب تقویت جبهه مقاومت و ملت ایران شد.

وی همچنین اظهار کرد: بسیاری از شخصیت‌های خارجی که برای مراسم تشییع «رهبر شهید انقلاب اسلامی» به ایران سفر کرده بودند، در دیدارهای خود از جمهوری اسلامی به عنوان کشوری قدرتمند یاد کردند و معتقد بودند آمریکا در موضع ضعف قرار گرفته است.

شکارچی گفت: آمریکا امروز برای خروج آبرومندانه از بحران‌های منطقه تلاش می‌کند، اما قادر نخواهد بود اهداف خود را از طریق جنگ محقق کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی هر آنچه را در میدان اعلام کرده، در عمل نیز به آن پایبند بوده است، اما آمریکا تنها به لفاظی و تهدید روی آورده است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: دوران زورگویی و ادعای ابرقدرتی آمریکا به پایان رسیده و هرچه این کشور مسیر تقابل را ادامه دهد، بیش از گذشته با ضعف و افول مواجه خواهد شد.

ایران هرگز اجازه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی اجازه هیچ‌گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد، اظهار کرد: مسیری که جمهوری اسلامی برای مدیریت تردد در این آبراه راهبردی تعیین کرده، مسیری کاملاً قانونی و منطبق با حقوق ملت ایران است و امنیت و ایمنی این منطقه نیز از سوی ایران تضمین می‌شود.

وی افزود: حضور و دخالت آمریکا عامل اصلی ایجاد ناامنی در تنگه هرمز است و اگر کشورهای منطقه در کنار جمهوری اسلامی قرار گیرند، هیچ مشکلی برای تردد کشتی‌ها و شناورها در این آبراه به وجود نخواهد آمد.

شکارچی تصریح کرد: هر مسیری که خارج از چارچوب مدیریت جمهوری اسلامی و تحت دخالت آمریکا شکل بگیرد، ناامن خواهد بود و شناورهایی که به اجبار از آن مسیرها تردد کنند، در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح بار دیگر بر عزم جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت تنگه هرمز و صیانت از حقوق ملت ایران تأکید کرد و گفت: ایران با اقتدار از حاکمیت خود بر این آبراه راهبردی دفاع خواهد کرد و اجازه دخالت بیگانگان را نخواهد داد.