دستبند پلیس بر دستان دندانپزشک قلابی در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی شامگاه پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس زابل، با اقدامات اطلاعاتی، شخصی را که بدون داشتن مدارک پزشکی اقدام به ایجاد مطب دندانپزشکی در یکی از محلات شهرستان کرده بود، شناسایی و دستگیری او را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: مأموران پس از حصول اطمینان از فعالیت غیر قانونی متهم، به محل مراجعه و وی را دستگیر و در بازرسی از مکان مذکور مقادیری ابزار و تجهیزات دندانپزشکی کشف و محل مورد نظر را با دستور مقام قضائی پلمب کردند.