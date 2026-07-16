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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

دستبند پلیس بر دستان دندانپزشک قلابی در زابل

دستبند پلیس بر دستان دندانپزشک قلابی در زابل

زابل - فرمانده انتظامی شهرستان زابل از دستگیری یک دندان پزشک قلابی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی شامگاه پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس زابل، با اقدامات اطلاعاتی، شخصی را که بدون داشتن مدارک پزشکی اقدام به ایجاد مطب دندانپزشکی در یکی از محلات شهرستان کرده بود، شناسایی و دستگیری او را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: مأموران پس از حصول اطمینان از فعالیت غیر قانونی متهم، به محل مراجعه و وی را دستگیر و در بازرسی از مکان مذکور مقادیری ابزار و تجهیزات دندانپزشکی کشف و محل مورد نظر را با دستور مقام قضائی پلمب کردند.

کد مطلب 6890056

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