استرداد ۸۸۰ میلیون ریال وجه مسروقه در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح جمعه به خبرنگاران گفت: پس از مراجعه یک شهروند به پلیس فتا شهرستان زابل و اعلام این موضوع که در مجموع مبلغ ۸۸۰ میلیون ریال از حساب وی برداشت شده است، بلافاصله ماموران پلیس فتا ،رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران از همان دقایق اولیه اقدامات فنی خود را آغاز و موفق شدند وجه مسروقه را پس از مسدود نمودن حساب سارق به حساب شاکی بازگردانند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم این پرونده شناسایی و با توجه به اینکه در یکی از استان های دیگر کشور ساکن می باشد و هماهنگی های لازم برای دستگیری وی انجام شده است، تاکید کرد: شهروندان مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشند و وارد لینک های جعلی یا پیامک های ناشناس نشوند و هر گونه اخبار در این خصوص را با پلیس فتا در میان بگذارند.