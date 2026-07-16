کشف محموله سلاح توسط مرزبانان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: در پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سلاح و تلاش برای انتقال محموله به داخل کشور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار عملیاتی مرزبانان قرار گرفت.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان، افزود: مرزبانان با رصد دقیق تحرکات و اشراف اطلاعاتی کامل، موفق به شناسایی مسیر تردد عوامل قاچاق شده و در ادامه با اجرای عملیات منسجم و هوشمندانه، از ورود محموله سلاح به داخل کشور جلوگیری کردند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، عوامل قاچاقچی پس از مشاهده حضور مرزبانان و قبل از تکمیل اقدامات مجرمانه، با رها کردن محموله از محل متواری شدند.

️سردار شجاعی تصریح کرد: مأموران پس از پاکسازی منطقه و بررسی‌های دقیق میدانی، موفق به کشف ۱۵ قبضه کلت کمری یک قبضه کلاش و تعداد ۱۸۶ فشنگ جنگی مربوطه شدند.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان، گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

